Knieverletzung: Thiago Silva fehlt wohl auch gegen BVB

Im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Dortmund führte er die Blues noch als Kapitän aufs Feld. Im Rückspiel wird Thiago Silva aller Voraussicht nach zusehen.

Trotz der millionenschweren Winterzugänge kommt der FC Chelsea auf keinen grünen Zweig. Bei der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur am Sonntag musste Aushilfskapitän Thiago Silva in der 19. Minute mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden. Schon nach 13 Minuten hatte er sich bei einer Rettungsaktion gegen Harry Kane verletzt.

Wie die Blues am Dienstagmorgen mitteilten, hätten Untersuchungen einen Schaden an den Bändern im Knie zu Tage gefördert. Weiter ins Detail ging der Klub nicht. Thiago Silva werde nun in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung an seiner Rehabilitation arbeiten.

Dass der 38-Jährige am Samstag (16 Uhr) gegen Leeds United oder am kommenden Dienstag (21 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) gegen Borussia Dortmund mitwirken kann, ist jedoch als sehr unwahrscheinlich anzusehen. Der "Evening Standard" berichtet gar von bis zu sechs Wochen Pause.

Möglicher Ersatzmann gegen BVB nicht spielberechtigt

Ersetzen wird wohl - wie im Londoner Derby - Wesley Fofana den Routinier. Schließlich wurde Top-Talent Benoit Badiashile (im Winter aus Monaco geholt) nicht für die Königsklasse nominiert.

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals hatte Thiago Silva bei der 0:1-Niederlage eine stabile Leistung geboten (kicker-Note 3) und in seiner aufsehenerregendsten Szene ein Tor mit der Hand erzielt, das Schiedsrichter Jesus Gil Manzano nicht anerkannte.

Wenige Tage zuvor hatte der Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Blues bis Sommer 2024 verlängert. Bei Ende der neuen Laufzeit wird er beinahe 40 Jahre alt sein.