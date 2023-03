Knieverletzung: St. Paulis Maurides bereits operiert

Bittere Nachricht für den FC St. Pauli. Stürmer Maurides fällt wegen einer Knieverletzung lange aus.

Die Verletzung handelte sich Maurides im Training am Donnerstag ein. Wie der Zweitligist am Freitagabend mitteilte, zog sich der Brasilianer eine Meniskusverletzung im rechten Knie zu. Bereits am Freitag wurde der Stürmer operiert, am Montag wird Maurides mit der Reha beginnen.

Sieben Joker-Einsätze

Der 29-Jährige wechselte zu Jahresbeginn vom polnischen Erstligisten Radomiak Radom zum Team von Trainer Fabian Hürzeler und kam seitdem siebenmal als Joker zum Einsatz (kein Tor, kicker-Notendurchschnitt 3,50). Die aktuelle Saison, in der die Kiezkicker die letzten acht Spiele allesamt gewinnen konnten, dürfte für Maurides gelaufen sein.