Knieverletzung: St. Pauli sorgt sich um Mets - Scheller vor Startelf-Debüt

Der FC St. Pauli machte gegen Hertha BSC einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesliga, musste das 2:0 aber womöglich teuer bezahlen: Karol Mets schied mit Knieverletzung aus und droht länger auszufallen.

"Es sieht nicht so gut aus": Karol Mets musste in der Schlussphase raus. IMAGO/Jan Huebner

Das Signal zur Auswechslung kam sofort. Erst hatte sich der 30-jährige Karol Mets im Duell mit Derry Scherhant in der 80. Minute des 2:0-Siegs verschätzt, sich dann beim Versuch, den Herthaner wieder einzuholen und zu blocken, das Knie überstreckt. Eine Diagnose soll nach eingehender Untersuchung am Montag erfolgen, Fabian Hürzeler aber rechnet mit dem nächsten Ausfall - und womöglich gar einem längeren? "Es sieht nicht so gut aus", sagt der Trainer, "Karol hat sofort angezeigt, dass es nicht weitergeht".

Mindestens für das anstehende Auswärtsspiel in Nürnberg droht sich die Situation in der Defensive damit zuzuspitzen: Bereits seit vergangener Woche fehlt Abwehr-Chef Eric Smith mit Adduktorenverletzung, außerdem klagt mit dem Dauer-Pechvogel David Nemeth ein weiterer Innenverteidiger über muskuläre Probleme. "David", verrät Hürzeler, "spürt immer noch ein bisschen was."

Hürzeler spricht Scheller großes Vertrauen aus

Dazu sah Rechtsverteidiger Manolis Saliakas gegen die Berliner seine fünfte Gelbe Karte, fehlt damit am kommenden Samstag gesperrt. Das bedeutet zweierlei: Beim Club droht eine Partie ohne vier gleich Abwehrspieler. Und: Youngster Tjark Scheller steht vor seinem Startelf-Debüt.

Gegen die Hertha kam der 22-jährige Verteidiger aus dem Regionalligateam inklusive der Nachspielzeit zu seinen ersten Zweitligaminuten. Wenn Smith, Mets und Nemeth wie erwartet tatsächlich alle ausfallen, wird er bei den Franken beginnen. Hürzeler spricht Scheller im Vorfeld großes Vertrauen aus. "Tjark hat eine hervorragende Entwicklung genommen. Wenn ich ihm einen Einsatz nicht zutrauen würde, dann wäre er auch jetzt nicht Teil des Kaders und hätte auch nicht die Einwechslung bekommen."

Zumindest nach der anstehenden Länderspielpause soll nach Möglichkeit Smith wieder einsatzbereit sein, da sich seine Blessur als nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet herausgestellt hat. Wie lange der Spitzenreiter auf Routinier Mets verzichten muss, wird die Diagnose zum Wochenanfang ergeben.