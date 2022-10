Knieverletzung: Gulacsi mit einer Trage vom Feld gebracht

Schlechte Nachrichten für RB Leipzig: Beim Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow musste Torhüter Peter Gulacsi schon nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der 32-Jährige verließ das Feld auf einer Trage liegend.

Es sah alles andere als gut aus. Mittwochabend, Champions League in Leipzig, die 10. Spielminute zwischen RB und Celtic Glasgow: Peter Gulacsi will den Ball aus seinem Strafraum befördern, spielt aber einen Fehlpass. Schlimmer noch: Leipzigs Torhüter verletzte sich in dieser Szene und hält sich das rechte Knie.

Wenig später war klar: Gulacsi kann den Platz nicht selbstständig verlassen. Auf der Ersatzbank machte sich Janis Blaswich bereit, Gulacsi muss mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Von den Rängen gab es aufmunternde Sprechchöre, doch auch die Leipziger Anhänger dürften ahnen: Gulacsi wird nun erst einmal ausfallen.