Knieverletzung: Dresdens Herrmann fällt wochenlang aus

Die SG Dynamo Dresden kann in nächster Zeit nicht auf die Dienste von Luca Herrmann bauen. Der Mittelfeldspieler fällt aufgrund einer Verletzung am linken Knie mehrere Wochen aus.

Nach einer MRT-Untersuchung am Mittwoch im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden hat sich Herrmann für eine konservative Therapie entschieden. In Abstimmung mit Dynamos medizinischem Team wird der 22-Jährige die Rehamaßnahmen zunächst in Freiburg durchführen.

Ralf Becker bedauert den Ausfall Herrmanns, dem er in seinem ersten Halbjahr eine hervorragende Entwicklung attestiert. "Wir wünschen ihm eine gute Genesung und werden ihn dabei bestmöglich unterstützen", wird der Geschäftsführer Sport der SGD in einer Pressemitteilung der Sachsen zitiert. Herrmann kam in zehn Zweitliga-Partien zum Einsatz - acht von Beginn an -, in denen er einen Assist verzeichnete (kicker-Notenschnitt 3,25).

Neben Herrmann und den drei langzeitverletzten Akteuren Patrick Wiegers, Tim Knipping und Panagiotis Vlachodimos muss der Aufsteiger weiterhin auf Robin Becker (häusliche Quarantäne nach Coronavirus-Infektion) und auch Sebastian Mai (Infekt) verzichten.

Broll auf dem Weg der Besserung

Doch es gibt auch positive Nachrichten bei Dynamo. So befindet sich Stammkeeper Kevin Broll, der zuletzt wegen einer Verspannung an der Halswirbelsäule nicht trainieren konnte, auf dem Weg der Besserung und kann die Trainingsbelastung langsam wieder steigern.

Des Weiteren hat Michael Akoto seinen Infekt überstanden. Der Defensivspieler trainierte am Mittwoch bereits wieder individuell und soll am Donnerstagnachmittag ins Mannschaftstraining einsteigen.