Knieverletzung bei Zagadou - Verdacht auf Kreuzbandriss

Schlechte Nachricht für den VfB Stuttgart vor dem baden-württembergischen Landesduell in Freiburg. Dan-Axel Zagadou musste am Mittwoch das Training aufgrund einer Knieverletzung vorzeitig abbrechen. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist mehr als fraglich.

Hat sich am Knie verletzt und dürfte mal wieder vom langfristigen Verletzungspech heimgesucht werden: Stuttgarts Abwehrmann Dan-Axel Zagadou. IMAGO/Goal Sports Images