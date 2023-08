Knieprobleme: Bitteres EM-Aus für Orthmann

Nach nur wenigen Minuten musste Hanna Orthmann beim EM-Auftakt der deutschen Volleyballerinnen vom Feld. Nun ist das Turnier für sie sogar beendet. Ein schwerer Schlag für das Team.

Die deutschen Volleyballerinnen müssen für den Rest der Heim-Europameisterschaft auf Schlüsselspielerin Hanna Orthmann verzichten. Die 24-Jährige kann wegen der im Auftaktspiel gegen Griechenland (3:0) erlittenen Knieprobleme nicht mehr zum Einsatz kommen, wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Samstag mitteilte. Die Angreiferin war am Donnerstagabend in der Partie im Castello Düsseldorf nach wenigen Minuten ausgewechselt worden, weil sie Schmerzen im linken Knie spürte. Für die Außenangreiferin rückt Annegret Hölzig nach, die bereits am Samstagmorgen mit den DVV-Frauen trainierte.

"Ich könnte jetzt traurig sein, aber das hilft mir nicht, um schnell wieder zurückzukommen", wurde Orthmann in der Mitteilung zitiert. "Vielleicht schaffen wir uns den Traum von Olympia zu erfüllen und dann bin ich wieder dabei." Kapitänin Lena Stigrot sagte: "Wir müssen den Kopf hochhalten. Wir spielen jetzt für sie."

Nächster Gegner ist Aserbaidschan

Das deutsche Team trifft am Samstagabend im zweiten Spiel der Heim-Vorrunde der EM auf Aserbaidschan (20.00 Uhr/Sportdeutschland.tv). Bundestrainer Vital Heynen und seine Auswahl stehen nun vor der schweren Aufgabe, Orthmann zu ersetzen. Die 24-Jährige ist nicht nur eine wichtige Punktegarantin, sondern teilte sich mit Stigrot und Lina Alsmeier auch die Verantwortung auf der Diagonalposition. Gegen Griechenland war Antonia Stautz bei ihrer EM-Premiere auf der für sie ungewohnten Position für Orthmann eingesprungen.