Knieoperation: Salzburg muss auf Capaldo verzichten

Tabellenführer Red Bull Salzburg muss mehrere Wochen ohne Mittelfeldprofi Nicolas Capaldo auskommen. Der Argentinier unterzog sich wegen einer beim 1:0-Sieg gegen Rapid erlittenen Knie-Verletzung einer Operation und wird seinem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Salzburgs Mittelfeldspieler Nicolas Capaldo fällt für mehrere Wochen aus. Der Argentinier musste sich wegen einer im Spiel am 9. Dezember beim 1:0-Sieg über Rapid erlittenen Knieverletzung bereits einer Operation unterziehen, wie der Verein am Mittwoch bestätigte. Genauere Angaben zur Verletzung machten die Bullen nicht. Den Trainingsauftakt am 4. Jänner wird der ehemalige U-23-Nationalspieler Argentiniens definitiv verpassen.

Capaldo konnte bereits aufgrund einer Knöchelverletzung an den ersten sieben Ligaspielen der aktuellen Bundesliga-Saison nicht teilnehmen. Bei der 1:3-Niederlage gegen Benfica Lissabon am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase stand der 25-jährige Argentinier nicht im Kader.

Der Mittelfeldspieler bringt es seit seinem Wechsel im Sommer 2021 von den Boca Juniors auf 87 Pflichtspiele für die Salzburger, in denen ihm elf Tore gelangen.