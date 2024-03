Knieblessur: Bonga fehlt Halle im Abstiegskampf

Bei 1860 München spielte Offensivmann Tarsis Bonga keine Rolle mehr, nach seinem Wechsel im Januar beim Halleschen FC schon. Doch nun stoppt den Stürmer eine Verletzung.

Muss in den nächsten Wochen zuschauen: HFC-Stürmer Tarsis Bonga. picture alliance / Fotostand

Tarsis Bonga hat sich eine Knieblessur zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus, wie der Hallesche FC am Dienstag bekanntgab. Was genau sich der 27-Jährige am Knie zugezogen hat, ließ der Verein allerdings offen, die Verletzung soll auf jeden Fall konservativ behandelt werden.

"Die medizinische Abteilung arbeitet intensiv daran, Tarsis die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, dabei stellt das oberste Ziel die schnelle und vollständige Genesung dar", teilte der Drittligist mit.

Bonga war Anfang Januar von 1860 München nach Halle gewechselt, weil er bei den Löwen nicht wirklich zum Zug kam. Sieben Einwechslungen waren für den Offensivmann zu wenig, der Vertrag wurde aufgelöst, Halle schnappte zu.

Bonga mit Bundesliga- und Zweitligaerfahrung

Beim HFC lief es für den Flügelspieler, der immerhin Bundesliga- (drei Spiele für den VfL Bochum) und Zweitligaerfahrung (Bochum und Eintracht Braunschweig) vorweisen kann, deutlich besser: elf Spiele, elfmal Startelf, drei Partien über die volle Distanz, zwei Vorlagen. Doch nun muss Trainer Sreto Ristic im Abstiegskampf erst einmal auf Bonga verzichten.

Für den Halleschen FC stehen nach der Länderspielpause zwei schwere Spiele gegen zwei Aufstiegsanwärter an. Zunächst geht es am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zum aktuellen Tabellendritten SSV Jahn Regensburg, dann empfängt der HFC eine Woche später Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball.