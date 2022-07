Knie verstaucht: Spanien bangt um Putellas

Schlechte Nachrichten für Spanien: Alexia Putellas (28) könnte die EM in England verpassen. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona hat sich einen Tag vor Turnierstart verletzt.

Am Mittwoch, den 6. Juli 2022 beginnt die Europameisterschaft der Frauen in England. Kurz zuvor jedoch hat Spanien, Deutschlands Gegner in Gruppe B, eine Hiobsbotschaft hinnehmen müssen - die derzeit wohl beste Fußballerin der Welt könnte die EM verpassen.

Kreativspielerin Alexia Putellas hat sich laut Angaben des spanischen Verbandes im Training am Dienstag eine Verstauchung im linken Knie zugezogen.

Spanien, England - und wer noch? Die Favoriten der EM

Spanien ist am 12. Juli in Brentford (21 Uhr) der zweite deutsche Gegner nach dem Auftakt gegen den EM-Zweiten Dänemark. Erster Kontrahent von Putellas' Team ist am Freitag (18 Uhr) in Milton Keynes Außenseiter Finnland. Putellas müsse der Mitteilung zufolge noch auf ärztliche Tests, die das Ausmaß der Verletzung bestimmen sollen, warten.

Spanischen Medien zufolge ist ein Einsatz der Kapitänin Barcelonas mindestens im Auftaktspiel Spaniens gegen die Skandinavierinnen unwahrscheinlich. Einer der prognostizierten Stars der EM droht somit auszufallen.