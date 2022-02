Knie verletzt, Brett kaputt: Snowboarder Vockensberger stürzt im Training

Denkbar ungünstiger Start in die Spiele für den deutschen Snowboarder Leon Vockensperger: Der Rosenheimer stürzte am Mittwoch im ersten Training.

Für Snowboarder Leon Vockensperger haben die Olympischen Spiele in Peking denkbar ungünstig begonnen. Der 22 Jahre alte Rosenheimer stürzte am Mittwoch beim ersten Training für den Slopestyle-Wettbewerb auf dem Parcours im Genting Snow Park bei Zhangjiakou und verletzte sich dabei erneut am rechten Knie. Auch sein Snowboard ging bei dem Sturz in der Schneemauer neben dem Kurs zu Bruch.

Die Schwere der Verletzung war zunächst unklar, "wir sind aber alle zuversichtlich", sagte Vockensperger, "dass das wieder wird". Der Sportsoldat, der im vergangenen Jahr mit mehreren Top-Ten-Platzierungen im Weltcup aufgefallen war, hatte sich das Knie bereits Mitte Januar in Laax verletzt. Der Wettbewerb im Slopestyle der Männer beginnt am Sonntag mit den Qualifikations-Läufen.

Alle Athleten von A bis Z