Knie-Operation: Pogba droht WM-Aus

Am 20. November startet die Winter-WM in Katar. Diese wird aller Voraussicht nach ohne Frankreichs Paul Pogba (29) stattfinden, der unters Messer muss.

Pogba muss sich einer Knieoperation unterziehen. "Paul Pogba hat am Morgen zum zweiten Mal trainiert, aber dann aufgehört, und es wurde entschieden, dass er sich einer Operation unterziehen muss. Realistisch werden wir ihn im Januar zurückhaben", sagte Trainer Massimiliano Allegri am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Paris Saint-Germain.

Nach sechs Jahren bei Manchester United wechselte Pogba im Sommer zur Alten Dame zurück. In der Saisonvorbereitung zog sich der 29-Jährige bei einer USA-Reise eine Meniskusverletzung zu. Ein Pflichtspiel machte der Mittelfeldspieler daher nach seiner Rückkehr nach Turin für Juventus noch nicht.

Die WM in Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember statt. Titelverteidiger Frankreich bekommt es in Gruppe D mit Australien, Dänemark und Tunesien zu tun.