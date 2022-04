Knie-Operation besiegelt Männels Saison-Aus

Aue verlor am Wochenende nicht nur das angekündigte "Endspiel" gegen Hannover, sondern auch Rückhalt Martin Männel. Wie der Verein mitteilte, muss sich der Keeper einer Operation am linken Innenmeniskus unterziehen.

Bei der jüngsten 1:3-Niederlage stand Männel zwar über die komplette Spielzeit hinweg im Tor der Veilchen, doch am Dienstag gab der Verein bekannt, dass der Schlussmann die restlichen Saisonspiele allesamt verpassen wird. Nach Untersuchungen am linken Knie sei ein operativer Eingriff am Innenmeniskus nötig, teilte der fast abgeschlagene Zweitligaklub mit. In der kommenden Saison wird der Rückhalt aber wieder Teil des Auer Kaders sein. Männel verlängerte seinen Vertrag nämlich bereits Anfang März ligaunabhängig für ein weiteres Jahr.

Laut Aussagen der eigenen Funktionäre stellt sich der Klub mittlerweile selbst auf den Abstieg ein. Diese Meinung teilte auch Coach Pavel Dotchev nach dem Spiel gegen 96. Ein mögliches Wunder wird nun natürlich noch schwerer. Denn: Der 34-jährige Männel stand in der aktuellen Saison in 27 von 29 Spielen zwischen den Pfosten und ist im Tor der Veilchen gesetzt (kicker-Notenschnitt: 3,37.)

Nach dessen Verletzung wird aber wohl Philipp Klewin den Stammplatz einnehmen. Der 28-Jährige kommt bisher auf sechs Zweitliga-Einsätze. Am Ostersonntag könnte Klewin dann beim Auswärtsspiel in Heidenheim seinen dritten Saison-Einsatz verbuchen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).