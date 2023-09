Knie-OP: Weiper fehlt auf unbestimmte Zeit

Kurzeinsatz, Startelf, Kurzeinsatz - und jetzt Zwangspause. So liest sich die bisherige Saison für das hoffnungsvolle Mainzer Sturmtalent Nelson Weiper.

Zwölf Bundesligaspiele hat Nelson Weiper in seiner noch jungen Profi-Karriere stehen, neun davon in der vergangenen Spielzeit, doch diese machten Lust auf mehr. Der 18-jährige gebürtige Mainzer gilt beim FSV als großes Versprechen auf die Zukunft, doch dieses wurde vorerst eingebremst.

Nach dem ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Eintracht Frankfurt litt Weiper unter anhaltenden Beschwerden im Knie und wurde nun erfolgreich operiert - wie der Verein mitteilte erfolgte ein arthroskopischer Eingriff.

Damit steht der Nachwuchsstürmer der Mannschaft von Trainer Bo Svensson vorerst nicht zur Verfügung. Wie lange die Ausfallzeit dauert, lässt sich nur bedingt einschätzen. Immerhin ist Weiper zurück in Mainz, um die Reha-Maßnahmen zu beginnen.

Am 1. Spieltag (1:4 bei Union) wurde Weiper in der 81. Minute eingewechselt, gegen Frankfurt stand er in der Startelf und wurde in der 70. Minute ausgewechselt, ehe er am 3. Spieltag beim 0:4 in Bremen wieder einen Teileinsatz für das aktuelle Tabellenschlusslicht der Bundesliga absolvierte.