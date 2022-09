Knie-OP: Glas fehlt Bayern monatelang

Bittere Nachricht kurz vor dem Saisonstart: Der FC Bayern muss monatelang auf Rechtsverteidigerin Hanna Glas verzichten.

Die Schwedin hatte sich bei der Nationalmannschaft im Training verletzt und wurde nach FCB-Angaben am Mittwochmorgen erfolgreich am Knie operiert. Eine genaue Diagnose teilten die Bayern nicht mit, dafür eine Ausfallzeit: "Mehrere Monate" werde Glas fehlen.

Beim 5:0-Sieg der Schwedinnen in Finnland zum Abschluss der WM-Qualifikation am Dienstagabend hatte die 29-Jährige schon nicht mehr mitgewirkt. Schweden, das bei der EM im Sommer erst im Halbfinale am späteren Europameister England gescheitert war, löste sein WM-Ticket ebenso wie Deutschland souverän.