Knie-OP: Antetokounmpos Einsatz bei der WM wackelt

Das griechische Basketball-Nationalteam wird bei der WM womöglich nicht auf NBA-Star Giannis Antetokounmpo zurückgreifen können.

Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks, zweimaliger MVP der NBA, hat sich einer Operation am linken Knie unterziehen müssen, entsprechende Medienberichte bestätigten die Bucks am Mittwoch. "Er hatte einen Routine-Eingriff am linken Knie, der hervorragend verlaufen ist", sagte Head-Coach Adrian Griffin: "Alles lief wie geplant, wir erwarten ihn pünktlich zu unserem Trainingscamp zurück."

Bis zum Saisonbeginn der Bucks Anfang oder Mitte September dürfte Antetokounmpo also fit sein, die WM-Endrunde mit den Austragungsländern Japan, Philippinen und Indonesien startet aber schon am 25. August. Der Power Forward hatte während der vergangenen Saison mit mehreren schweren Verletzungen zu kämpfen, verpasste schon im Januar fünf aufeinanderfolgende NBA-Spiele wegen anhaltender Knieprobleme. Laut Medienberichten wurde nun bei dem Eingriff, der demnach bereits vor zwei Wochen in New York stattfand, loser Knorpel entfernt.

Insgesamt bestritt der 28-Jährige in der vergangenen Saison 63 Spiele. Für den Meister von 2021 war früh Schluss, das beste Hauptrundenteam der Liga schied bereits in der ersten Play-off-Runde gegen die Miami Heat aus. International führte Antetokounmpo seine Heimat Griechenland bei der EuroBasket im vergangenen Jahr ins Viertelfinale, scheiterte dort aber an Gastgeber Deutschland.