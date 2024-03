Knicks schlagen zurück - Clippers verlieren Leonard

Die New York Knicks haben sich für ihre dürftige Vorstellung bei den Philadelphia 76ers revanchiert und ihren Playoff-Platz untermauert. Bitter verlief das Topspiel gegen Minnesota für die L.A. Clippers. Die NBA am Mittwochmorgen.

Richtungsweisender Sieg für die New York Knicks über den Ost-Rivalen Philadelphia 76ers - und zugleich gelungene Revanche nach dem wenig schmeichelhaften 73:79 gegen denselben Gegner am Montag. Diesmal setzte sich das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 106:79 gegen die Sixers durch. Mann des Abends war Josh Hart mit seinem vierten Triple-Double in dieser Saison. Der Shooting Guard schaufelte 20 Punkte, 19 Rebounds und zehn Assists in den Box Score, in dem auch Neuzugang O.G. Anunoby nach einer 18 Spiele dauernden Verletzungspause wieder zurückkehrte (14 Punkte). Auch All-Star Jalen Brunson (20/9 Assists) war wieder mit dabei, so dass von den Topleuten nur noch Julius Randle und Mitchell Robinson vermisst wurden.

"Wir haben unsere Stärken ausgespielt, waren schneller und haben besser auf den Ball aufgepasst", sagte Hart. Hartenstein nutzte seine Einsatzminuten auf der Center-Position für sechs Punkte und fünf Rebounds. Die Knicks verbesserten sich auf 38-27 und hielten die siebtplatzierten Sixers, die weiterhin auf Superstar Joel Embiid verzichten mussten, auf Distanz (36-29).

Celtics siegen nach 20:0-Run im vierten Viertel

Als Vierter liegt New York auch vor den Orlando Magic (37-28) um Franz und Moritz Wagner. Das Team aus Florida verlängerte am Dienstag den Vertrag mit Erfolgscoach Jamahl Mosley um vier Jahre bis 2028.

Spitzenreiter im Osten sind weiterhin die Boston Celtics, die sich durch ein 123:107 bei den Utah Jazz (28-37) auf 51-14 verbesserten. Jayson Tatum ging mit 38 Punkten wie gewohnt voran, die Entscheidung am Großen Salzsee fiel dank eines 20:0-Runs der Kelten im Schlussviertel (von 93:91 auf 113:91). Boston liegt nun bereits 9,5 Siege vor den zweitplatzierten Milwaukee Bucks (42-24, Giannis Antetokounmpo mit 30), die in Sacramento (37-27) mit 94:129 untergingen. Es war der erste Sieg der Kings über die Bucks nach 15 Spielen und acht Jahren.

Rückenkrämpfe bei Leonard - OKC unterliegt Indiana

Im Westen mussten sich die Los Angeles Clippers im Topspiel den Minnesota Timberwolves (45-21; Anthony Edwards mit 37) geschlagen geben. Die Kalifornier um Daniel Theis unterlagen trotz Führung zur Halbzeit in eigener Halle 100:118 (63:55), mussten dabei den frühen Ausfall von Kawhi Leonard verkraften. Der zweimalige Finals-MVP fiel nach dem ersten Viertel mit Krämpfen im Rücken aus. Theis zeigte in 15 Minuten eine gute Leistung. Neben zehn Punkten gelangen dem Niedersachsen vier Rebounds und zwei Blocks. Die Clippers (41-23) sind auf Rang vier weiter voll im Playoff-Rennen.

Ganz oben an der Spitze im Westen thronen zwei Teams gleichauf. Die Oklahoma City Thunder zogen zuhause gegen die Indiana Pacers mit 111:121 den Kürzen und verschlechterten sich auf 45-20. Diese Bilanz hat auch der spielfreie NBA-Champion Denver Nuggets.