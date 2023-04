Knicks kassieren Ausgleich - Green gesperrt

Die Boston Celtics haben erhöht, die Phoenix Suns und die Cleveland Cavaliers in den Play-offs ausgeglichen. Und Draymond Green ist gesperrt worden. Die NBA am Mittwochmorgen.

Ausgleich in Cleveland: Jarrett Allen im Duell mit Julius Randle (re.). picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Diesmal hat das Star-Ensemble aus Arizona funktioniert. Die Phoenix Suns gewannen Spiel zwei gegen die Los Angeles Clippers mit 123:109 und glichen in der Serie zum 1:1 aus. Weiter geht es nun am Donnerstag (Ortszeit) in L.A.

Ein 11:2-Run vor der Halbzeitpause brachte die Hausherren zurück ins Spiel, nach Wiederbeginn folgte ein 10:2-Spurt - danach gaben die Suns die Partie nicht mehr aus der Hand. Herz und Seele im Spiel war Devin Booker, der auf satte 38 Punkte kam. Ebenfalls stark: Neuzugang Kevin Durant mit 29 Punkten. Routinier Chris Paul zeigte vor allem in der Schlussphase einige starke Szenen (16 Punkte, acht Assists), Center Deandre Ayton kam auf ein Double-Double (14/13). Bei den Clippers hielt die Prominenz dagegen: Kawhi Leonard mit 31 und der offensiv diesmal verbesserte Russell Westbrook mit 28.

Cavs schlagen zurück - Celtics souverän

In der Eastern Conference ist auch den Cleveland Cavaliers der 1:1-Ausgleich in der Serie geglückt. Nachdem das Team aus Ohio sein erstes Heimspiel gegen die New York Knicks verloren hatte, gab es diesmal vor heimischem Publikum ein 107:90 (59:39). Darius Garland führte Cleveland mit 15 seiner 32 Punkte in einem starken zweiten Viertel an, womit sich die Gastgeber eine 20-Punkte-Führung zur Pause erspielten.

Bei den Knicks überquerten lediglich Julius Randle (22) und Jalen Brunson (20) die 20-Punkte-Hürde, der deutsche Center Isaiah Hartenstein kam in 27 Minuten auf vier Zähler, sieben Rebounds und fünf Assists.

Die Boston Celtics setzten sich derweil mit 119:106 (61:49) gegen die Atlanta Hawks durch und gingen in ihrer Serie mit 2:0 in Führung. Mit einem 17:3-Lauf beendeten die Celtics das erste Viertel und lagen danach nicht mehr im Rückstand. Mit 29 Zählern war Jayson Tatum Bostons Topscorer. Ebenfalls stark: Point Guard Derrick White mit 26 Punkten. Bei den Hawks stach Shooter Dejounte Murray (29) heraus.

Nach Tritt auf Sabonis: Green für eine Partie gesperrt

Der Sonntag hatte inzwischen noch Nachwehen. Nach dem Tritt auf den Brustkorb von Gegenspieler Domantas Sabonis wurde Draymond Green von den Golden State Warriors für das dritte Spiel gegen die Sacramento Kings von der Liga gesperrt. Der Forward des Titelverteidigers war nach seinem Vergehen im vierten Viertel des zweiten Duells direkt vom Platz gestellt worden. Sabonis hatte sich zuvor nach einem Sturz unter dem Korb am rechten Bein des Kontrahenten festgeklammert. Green riss sich daraufhin los und trat auf Sabonis.

Die Warriors verloren die Partie mit 106:114 und liegen vor dem Heimspiel am Donnerstag (Ortszeit) mit 0:2 im Hintertreffen.