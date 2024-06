Knicks holen Bridges per Trade - Nets leiten Neuaufbau ein

Nach dem Aus in der zweiten Playoff-Runde haben die New York Knicks Blut geleckt und wollen mehr. Helfen soll dabei Mikal Bridges, der per Trade von den Brooklyn Nets kommt - zu einem happigen Preis.

"Das ist verrückt, lol" - so lautete das erste Fazit von Mikal Bridges nach dem ersten Blockbuster-Trade des NBA-Sommers. Der 27-Jährige verlässt Brooklyn und spielt künftig nebenan in Manhattan im Trikot der New York Knicks. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge haben sich die Knicks und Nets in der Nacht auf Mittwoch auf einen Trade geeinigt.

Die Knicks lassen sich die Dienste des 3-and-D-Flügels - einer der besten der Liga in dieser Kategorie - einiges kosten. Im Gegenzug für Bridges schickt das Traditionsfranchise Bojan Bogdanovic und insgesamt fünf Erstrundenpicks sowie weitere Pick Swaps nach Brooklyn.

Im Detail: Die Nets erhalten vier ungeschützte Erstrundenpicks von den Knicks (2025, 2027, 2029 und 2031) sowie einen geschützten First Rounder via Milwaukee. Zusätzlich haben sich die beiden Parteien auf einen Pick Swap 2028 geeinigt und Brooklyn bekommt einen 2025er Zweitrundenpick, während die Knicks neben Bridges auch noch einen 2026er Zweitrundenpick erhalten.

Die Knicks bringen damit einen Großteil des Villanova-Championship-Teams von 2016 wieder zusammen. Bridges spielte drei Jahre am College für die Villanova Wildcats, gewann 2016 gemeinsam mit seinen künftigen Knicks-Teamkollegen Jalen Brunson, Josh Hart und Donte DiVincenzo den College-Titel - und 2018 mit Brunson und DiVincenzo einen zweiten.

Entsprechend positiv waren die Reaktionen des Quartetts auf den Trade. Bridges soll mit seinen Qualitäten an beiden Enden des Courts den Knicks zum nächsten Schritt verhelfen. In der vergangenen Saison legte er im Schnitt knapp 20 Punkte, 4,5 Rebounds und 3,6 Assists sowie eine Dreierquote von starken 37,2 Prozent auf.

Brooklyn Nets: 16 Erstrundenpicks bis 2031

Die Nets dagegen leiten einen kompletten Neuaufbau ein. Nachdem das Kapitel Kevin Durant/Kyrie Irving krachend scheiterte, ist mit Bridges nun erneut der beste Spieler des Teams weg. In einem weiteren Trade mit den Houston Rockets haben sich die Nets ihre eigenen Draft Picks der kommenden Jahre zurückgeholt, sodass der Weg für Brooklyn geebnet ist, in den Tabellenkeller abzurutschen und über den Draft frische, junge Talente an Land zu ziehen.

Die Nets hatten nach Informationen von ESPN zuletzt auch versucht, einen Star-Spieler an Land zu ziehen, um das Team rund um Bridges zu verstärken - ohne Erfolg. Also schlugen die Verantwortlichen den entgegengesetzten Weg ein. Auch Memphis und Utah sollen an Bridges interessiert gewesen sein, das Paket der Knicks konnten sie aber nicht überbieten. So fädelten die Nets den ersten Trade mit dem Stadtrivalen seit 1983 ein.

Brooklyn hat nun für die kommenden sieben Jahre 16 Erstrundenpicks angesammelt, inklusive vier im vielversprechenden Draft 2025. Und weitere könnten hinzukommen. Cam Johnson ist beispielsweise ein weiterer Trade-Kandidat, der in den kommenden Tagen ein neues Team finden könnte.