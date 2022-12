Knicks brechen sogar Warriors-Fluch - Vier Milliarden für die Suns?

Die New Yorks Knicks sind einfach nicht zu stoppen - selbst von den Golden State Warriors nicht. Denver entschied das Spitzenspiel im Westen für sich. Neuer Käufer für die Suns? Die NBA vom Dienstag.

Die New York Knicks um den Deutschen Isaiah Hartenstein sind in der NBA einfach nicht zu stoppen: Das Team vom Big Apple verbuchte am Dienstag bereits den achten Sieg in Serie. Keine Mannschaft in der NBA kann da derzeit mithalten. Gegen Titelverteidiger Golden State Warriors gewannen die Knicks im Madison Square Garden am Dienstagabend klar mit 132:94. Hartenstein kam in knapp 19 Minuten auf dem Feld zu zwei Punkten, fünf Rebounds und drei Vorlagen. Für die Knicks war es der erste Heimsieg gegen die Warriors seit Februar 2013.

Im Spitzenspiel der Western Conference holten die Denver Nuggets ein 105:91 gegen die Memphis Grizzlies und übernahmen mit ebenfalls 19 Siegen und 11 Niederlagen die Tabellenführung. Nikola Jokic kam für die Nuggets mit 13 Punkten, 13 Rebounds und 13 Vorlagen zu seinem nächsten Triple Double. Die meisten Punkte gelangen Ja Morant mit 35 Zählern für die Grizzlies.

Zuvor hatten die Washington Wizards eine Serie von zehn Niederlagen am Stück beendet und gewannen mit 113:110 gegen die Phoenix Suns. Kyle Kuzma war mit 29 Punkten der erfolgreichste Werfer der Wizards, Landry Shamet gelangen 31 Zähler für die Suns, die erneut auf den angeschlagenen Devin Booker verzichten mussten.

Neues teuerstes Team der NBA?

Apropos Suns: Das NBA-Team Phoenix Suns und das WNBA-Team Phoenix Mercury stehen nach US-Medienberichten vor einem Verkauf an einen neuen Eigentümer. Demnach habe der Geschäftsmann und ehemalige College-Basketballspieler Mat Ishbia einem Preis von vier Milliarden US-Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro) zugestimmt, berichtete unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP am Dienstag unter Berufung auf anonyme Quellen.

Der derzeitige Eigentümer Robert Sarver ist von der NBA ein Jahr gesperrt worden und musste zehn Millionen US-Dollar Strafe zahlen für die Art, wie er die Organisation geführt hat.

Sollte das Geschäft zustande kommen, wären die Suns das teuerste NBA-Team der Liga. Joe Tsai zahlte 2019 3,3 Milliarden US-Dollar für die Brooklyn Nets und das Barclays Center in New York. Sarver hatte die Suns und die Mercury, die in der Frauen-Profiliga WNBA spielen, 2004 für 401 Millionen US-Dollar gekauft. Bis der Verkauf abgeschlossen ist, könnten noch mehrere Wochen vergehen.