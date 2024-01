Knicks beenden Traum-Januar - Sixers bangen um Embiid

Mit dem achten Sieg in Serie haben die New York Knicks um Isaiah Hartenstein einen starken Januar beendet. Sorgen machen sich die Philadelphia 76ers um ihren MVP. Die NBA am Mittwochmorgen.

Die New York Knicks (31 Siege, 17 Niederlagen) haben den besten Start in ein Jahr ihrer Franchise-Geschichte hingelegt. Gegen die Utah Jazz (24-25) gewann das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 118:103 (57:49) und feierte den achten Sieg in Serie. Insgesamt steht im Januar eine Bilanz von 14 Siegen und nur zwei Niederlagen für das Team um Point Guard Jalen Brunson, der wie gewohnt die Fäden in der Hand hielt (29 Punkte, neun Assists), während Shooter Donte DiVincenzo neun Dreier für insgesamt 33 Zähler verwandelte und Hartenstein bei jetzt wieder mehr Minuten Einsatzzeit (29) ein Double-Double schaffte (14/12). Kurios der Box Score von Josh Hart: Triple-Double mit genau zehn Punkten, Rebounds und Vorlagen - das hat es in der Historie der Liga zuvor erst neun Mal gegeben.

Kuminga fällt auf Embiids Knie - Schröder stark

Die Knicks sind aktuell schon Dritter der Eastern Conference und haben mittlerweile auch die Philadelphia 76ers um Joel Embiid überholt, die durch ein 107:119 bei den Golden State Warriors (20-24) auf 29-17 abfielen. MVP Embiid blieb unter seinen Möglichkeiten (14 Punkte nach zuvor mehr als 30 in 22 Partien in Serie, acht Turnover) und schied auch noch kurz vor Schluss verletzt aus, nachdem Jonathan Kuminga auf das linke Knie des am Boden liegenden Big Man gefallen war. Für Golden State traf Stephen Curry unter anderem acht Dreier, er kam am Ende auf 37 Punkte.

LeBron: "Wir können uns von jedem Team in den Arsch treten lassen"

Starting-PG Dennis Schröder zeigte beim 118:107-Erfolg seiner Toronto Raptors (17-30) bei den Chicago Bulls (22-26) eine ordentliche Leistung mit 16 Punkten und zehn Assists. Es war der erste Sieg der Raptors nach fünf Niederlagen in Serie. Das beste Team der Liga sind weiterhin die Boston Celtics (37-11), die gegen die Indiana Pacers (27-21) mit 129:124 gewannen (Jayson Tatum mit 30 Punkten). Zudem siegten die Atlanta Hawks (20-27) deutlich mit 138:122 gegen die schwächelnden Los Angeles Lakers (24-25) um LeBron James, der ein Triple-Double mit 20/9/8 knapp verpasste. Matchwinner: Trae Young mit 26 Punkten und 13 Assists.

"Wir können an jedem Abend jedes Team in der NBA schlagen - und an jedem Abend können wir uns von jedem Team in der NBA in den Arsch treten lassen. Das ist der Punkt, an dem wir sind", schimpfte James danach frustriert.