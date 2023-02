Kniats Kampfansage Richtung Dresden

Vor einem Jahr stand der SC Verl noch auf einem Abstiegsplatz und musste um den Klassenerhalt bangen. Die Situation ist nun komfortabler.

Der SC Verl ist in der 3. Liga seit fünf Spielen ungeschlagen, belegt einen gesicherten Mittelfeldplatz und kann nach dem 1:1 gegen den SV Waldhof in Mannheim mit viel Selbstbewusstsein ins Heimspiel gegen das in 2023 ungeschlagene Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen.

"Dynamo trifft auf einen Gegner, der auch gut drauf ist. Nämlich den SC Verl", erklärte Trainer Michel Kniat bei "MagentaSport" unumwunden.

In der Endphase der Transferperiode wurde in Verl noch einmal in den Kader investiert, um Qualität in der Breite zu schaffen und den Konkurrenzkampf zu schüren. In der Offensive drängte die Neuverpflichtung Oliver Batista Meier in die Startelf, in Mannheim erzielte dieser prompt das frühe 1:0. "Wir wissen, dass er ein Guter ist. Wir haben einen genauen Plan mit ihm", erklärte Kniat.

Brisant: Batista Meier ist eine Leihgabe vom kommenden Gegner Dynamo Dresden. Bei der SGD hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker hatte beim Wechsel Mitte Januar unterstrichen: "Unserer Ansicht nach hat er nun beim SC Verl die besten Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen."

Gegen seinen Stammverein könnte ein solcher erfolgen.