Kniat zieht positives Zwischenfazit - Weitere Neuzugänge zu erwarten

Beim DSC Arminia Bielefeld stand nach dem Abstieg in die 3. Liga in den vergangenen Wochen ein nahezu kompletter Umbruch an, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Das Fazit der Vorbereitung fällt bisher positiv aus.

Ganze 17 Neuzugänge hat Arminia Bielefeld in den vergangenen Wochen vorgestellt. Als es in die heiße Phase hing, gab es eigentlich täglich neue Transfermeldungen aus Ostwestfalen. Bezeichnend dabei, dass mit Arminia-Urgestein Fabian Klos und Christopher Schepp lediglich zwei Spieler aus dem letztjährigen Kader noch der Mannschaft angehören. Zuletzt ist es auf der Alm allerdings etwas ruhiger geworden, was jedoch nicht bedeutet, dass man mit der Kaderplanung bereits abgeschlossen hat. "Das Telefon glüht immer weiter", wie Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport bei der Arminia, gegenüber der "Neuen Westfälischen" erklärt.

Neben Cheftrainer Michel Kniat, schaut auch Mutzel schaut weiterhin genau hin - in den Trainingseinheiten und in den Tests. "So lässt sich erkennen, wo vielleicht noch Bedarf ist und wo wir gut aufgestellt sind", sagt der 43-Jährige. "Aber wir werden die weiteren Entscheidungen in Ruhe treffen, denn wir haben von Anfang an gesagt, dass wir die Zeit bis Ende August brauchen und nutzen werden." Er sei im "engen Austausch mit dem Trainerteam".

Es fehlt in Abwehr, Mittelfeld und Sturm

Alle Fans der Arminia können sich also in den kommenden Tagen auf weitere Spielervorstellungen freuen, verspricht auch Kniat, der gar noch ein paar neue Spieler fordert. "Es wird noch etwas passieren. Es fehlen uns in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm noch Spieler. Ich denke, dass wir da noch tätig werden." Die Gerüchteküche war natürlich auch zuletzt am Kochen. Die vor einiger Zeit aufgetauchten Gerüchte um Schalkes Sidi Sané oder Rechtsverteidiger Niklas Sommer, der sich - wie Bilder in den sozialen Medien verrieten - für Gespräche gar bereits in Bielefeld eingefunden hat, sind zuletzt jedoch etwas abgeflacht.

Aber auch wenn der Kader noch nicht endgültig zusammengestellt ist, so ist man in Bielefeld mit dem bisherigen Gerüst durchaus zufrieden. Nachdem Testspiel eins der neu formierten Mannschaft nach nur wenigen Trainingstagen gegen Regionalligist SV Lippstadt (0:3) noch verloren ging, sind die Testspielergebnisse seither besser geworden. Zuletzt gab es ein 12:0 gegen eine Regionalauswahl aus Kiens, wo auch das Trainingslager stattfindet. "Es war ein gelungenes Spiel, das man als Trainingseinheit werten kann", war Kniat zufrieden. "Sie haben sich nicht mit einem 6:0 zufriedengegeben, sondern sind weiter vorne angelaufen und wollten Tore machen."

Gute Stimmung im Team

Generell fiel das Zwischenfazit nach ungefähr der Hälfte vom Trainingslager gut aus. "Richtig, richtig top", so Kniat. Neben der sportlichen Entwicklung gehe es dabei auch um die Bildung eines gesunden Mannschaftsklimas - in Bielefeld ein heikles Thema. Denn genau das Gegenteil wurde in der vergangenen Abstiegssaison oftmals moniert und soll nicht zuletzt einer der Gründe für den Abstieg gewesen sein. Aber auch diesbezüglich zeigte sich Kniat optimistisch. "Wenn man abends im Hotel umhergeht, sieht man die Jungs zusammensitzen. Die Stimmung ist super."