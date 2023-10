Kniat will hinten die Null und freut sich über "sensible Fan-Antennen"

Arminia Bielefeld will im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim an die Leistungen gegen Dortmund II und Westenholz anknüpfen. Cheftrainer Mitch Kniat formulierte dafür eine "klare Herangehensweise" und attestierte den Fans Fingerspitzengefühl.

Im Pokal bleibt die Arminia in dieser Saison ungeschlagen. Neben dem Erfolg in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Bochum gewannen die Bielefelder bislang dreimal im Westfalenpokal. Dank des 5:0-Sieges beim Landesligisten SuS Westenholz stehen sie im Viertelfinale, wo sie auf Regionalligist SV Rödinghausen treffen.

"Die zweite englische Woche geht zu Ende. Ich bin mit dem Pokalspiel sehr zufrieden, das Auftreten war sehr souverän. Wir sind gut in die Partie reingekommen und haben sie ebenso gut beendet. Das war alles ziemlich positiv", sagt Trainer Mitch Kniat. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken nimmt sein Team den dritten Sieg in der 3. Liga in dieser Spielzeit in Angriff. Am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet Arminia Bielefeld den SV Waldhof Mannheim.

"Wir wollen natürlich wieder zu null spielen, das wird die klare Herangehensweise sein, und da hat das Spiel im Pokal etwas geholfen", setzt Kniat auf eine stabile Defensive. In der Liga gab es zuletzt immerhin ein 2:2 gegen Dortmund II, fast wäre mehr drin gewesen. So aber reichte es nicht, um über den Strich zu klettern.

"Natürlich haben wir Druck, den machen wir uns vor allem selbst", sagt Kniat. Den SVW bezeichnet der 37-Jährige als "ein richtiges Schwergewicht der 3. Liga": "Auch wenn sie tabellarisch gerade eher bei uns angesiedelt sind, machen sie dort seit vielen Jahren sehr gute Arbeit."

Kurzfristige Entscheidung über Einsatz von Gohlke

Personell gibt es noch ein paar Fragezeichen. Gerrit Gohlke hat noch muskuläre Probleme im Oberschenkel, "das entscheidet sich kurzfristig", berichtet Kniat. Sam Schreck (Rippenverletzung) und Noah Sarenren Bazee (Schulterverletzung), die ebenfalls im Pokal geschont wurden, seien beide wieder ins Training eingestiegen. "Das könnte für den Spieltag reichen", macht Kniat Hoffnung.

Nicht unerwähnt wollte er den Heimspiel-Faktor lassen. "Wir können uns am Samstag sicher wieder auf unsere Fans verlassen. So, wie sie gegen Dortmund reagiert haben, war das nicht selbstverständlich. Sie haben sehr sensible Antennen und wussten, dass wir ihre Unterstützung benötigen", sagt Kniat und ist sich sicher: "Das wird gegen Mannheim wieder so sein."