Kniat: "Warum soll ich nicht der nächste Trainer sein, der hier zehn Jahre ist?"

Einen Tag nach der offiziellen Verkündung stellte Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld seinen neuen Trainer Michel Kniat auf einer Pressekonferenz vor. Der 37-Jährige ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, blickt aber dennoch mit viel Selbstvertrauen nach vorne.

Nach der Trennung von Coach Uwe Koschinat, der den Abstieg der Arminia nicht hatte verhindern können, richtet der Zweitliga-Absteiger den Blick voll und ganz auf die kommende Saison in der 3. Liga. Nachdem die Bielefelder am Montag mit der Vertragsverlängerung von Kapitän und Rekordspieler Fabian Klos ein wichtiges Zeichen gesetzt hatten, folgte am Tag darauf die Neubesetzung des Trainerpostens. Am Mittwochvormittag stellte sich der neue Chefcoach Michel Kniat nun auf der Pressekonferenz den Fragen der Reporter.

Kniat setzte sich gegen "ein paar Kandidaten" durch

Sechs Tage nach seiner eigenen Amtseinstellung am vergangenen Mittwoch hat Bielefelds neuer Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel den neuen Mann an der Seitenlinie der Arminia präsentiert, bei dem er "absolut überzeugt" sei, "dass er all das, was ich mir vorstelle, auch umsetzen kann", wie der ehemalige Sportdirektor des HSV erklärte. Mutzels Vorstellungen sind klar - "eine gewisse Art von Fußball, die ich bei Arminia Bielefeld sehe. Das soll ein aktiver Fußball sein, wir wollen viel Ballbesitz haben, wollen das Spiel dominieren." Auch das Einsetzen sowie das Entwickeln junger Spieler zählen zu den geforderten Hauptaufgaben von Michel Kniat.

Für den neuen Sport-Geschäftsführer gab es "natürlich ein paar Kandidaten", den "absoluten Ausschlag für ihn" ergab dann laut Mutzel das Gespräch mit dem 37-Jährigen. "Er hat eine überzeugende Art, das kann man glaube ich so sagen. Er packt einen dann auch sofort im Gespräch und das ist für mich dann auch immer wichtig, dass ich bei einem Trainer sehe, dass er auch die Spieler packen und für die Umsetzung auch begeistern kann." So war für Mutzel "nach dem ersten Gespräch schon klar, dass ich da ein richtig gutes Gefühl habe", eine weitere Konversation sorgte dann für die absolute Sicherheit.

Bielefeld hat keine Zeit zu verlieren

"Es ist dann schon irgendwo schwergefallen, den Verein Verl zu verlassen", erklärte Michel Kniat angesprochen auf den Entscheidungsprozess, nachdem der Kontakt zur Arminia erst vor wenigen Tagen aufgekommen war. "Als der Anruf gekommen ist, war für mich relativ klar, das ist ein Projekt, bei dem ich ein Teil davon sein möchte. Es ist eine schwere Aufgabe, das wissen wir alle, aber ich glaube dieser Verein hat eine brutale Wucht und die müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder einsetzen", so Kniat weiter.

Zurückblicken auf die schweren letzten Monate der Arminen möchte Kniat nicht, stattdessen "kremple ich lieber die Arme hoch und gucke in die Zukunft. Und warum soll ich nicht der nächste Trainer sein, der hier zehn Jahre ist", gab sich neue Chefcoach selbstsicher und optimistisch. Dass der gebürtige Eschweiler die neue Aufgabe hochmotiviert angeht, untermalte er derweil mit der Zusammenfassung des gestrigen Abends: "Wir saßen glaube ich gestern fast bis 12 Uhr (abends, Anm. d. Red.) zusammen. Das ist glaube ich auch nicht so oft, dass ein Trainer unterschreibt und dann sofort an die Arbeit geht. Aber genau das wird hier gefordert und ich mache das auch gerne."

Umbruch als Chance - Von Verl "wird keiner mitkommen"

Viel Zeit für Entspannung wird es bis zum Start der kommenden Drittliga-Saison am 4. August für Michel Kniat und Michael Mutzel wohl auch weiter nicht geben. Neben dem bereits feststehenden Abgang von Innenverteidiger Andres Andrade wird auch der Großteil des restlichen Kaders der vergangenen Spielzeit aller Voraussicht nach nicht zusammenbleiben.

Die vielen Abgänge sieht Trainer Kniat jedoch auch als Chance, den passenden Grundstein für die Zukunft zu legen: "In meinen Augen birgt das auch ganz viele Möglichkeiten, dass wir jetzt hier ein leeres Blatt vor uns haben. Wir können das selber beschriften mit Spielern, die zu unserer Art und Weise passen", so der Coach. Von seinem Ex-Klub Verl, bei dem der 37-Jährige rund eineinhalb Jahre (53 Spiele) den Cheftrainer-Posten innehatte, "wird keiner mitkommen", versicherte Kniat.

Der 37-Jährige soll bei Verhandlungen nun eine wichtige Rolle einnehmen, da "das Budget von uns nicht so üppig" ist, stellte Mutzel indes klar. So wird nach Ansicht des Sport-Geschäftsführers das Geld "nicht der Grund" sein, "warum Spieler hierher kommen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden aus wenig viel machen müssen."