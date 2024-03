Kniat vor dem Krisengipfel: "Es liegt an uns"

Am Ostersonntag steht für Arminia Bielefeld der Krisengipfel gegen den MSV Duisburg an. Im Landespokal hat sich der DSC Selbstvertrauen geholt, gegen die Zebras sollen drei Punkte her.

Nach drei Spielen ohne Niederlage war das 0:1 in Mannheim vor der Länderspielpause ein herber Rückschlag für Bielefeld, ein direkter Konkurrent ist so im Abstiegskampf wiederbelebt worden und bis auf zwei Zähler an die Ostwestfalen herangerückt. Am Ostersonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste Duell gegen ein Team aus der Abstiegszone an, der MSV Duisburg gastiert in der Schüco-Arena.

"Es wird ein ähnliches Spiel wie in Mannheim", glaubt Mitch Kniat, doch der Trainer der Arminia setzt den Hebel bei seinem Team an: "Wir sind dafür verantwortlich, wie gut der Gegner ins Spiel kommt. Es liegt an uns, den Gegner in die eigene Hälfte zu drängen", machte er am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz deutlich.

Als Mutmacher dient das letzte Pflichtspiel, denn das gewann der DSC gegen einen Ligakonkurrenten - wenn auch im Elfmeterschießen. Vor der Westfalenpokal-Rekordkulisse von 18.173 Zuschauern stand es 1:1 gegen Münster, dem Team der Stunde der 3. Liga - vom Punkt behielt Bielefeld die Nerven. Auch im Abstiegskampf? "Der Sieg am Samstag tat uns allen gut und war auch wahnsinnig wichtig", macht Kniat keinen Hehl daraus, dass der Erfolg im Landespokal Kräfte freisetzen wird.

"Wir haben ein Heimspiel und wollen das gewinnen. Wir hatten in dieser Spielzeit schon viele wichtige Spiele und waren in Drucksituationen, von daher können wir mit der Situation umgehen und sind es schon fast gewohnt." Der Druck liegt ohnehin nicht nur bei der Arminia, Kontrahent Duisburg steht ja immerhin noch um vier Punkte schlechter da.

Dennoch warnt Kniat vor den Zebras, bei denen die Mischung gerade passt. "Der Trainer hat einen guten Mix gefunden und deshalb stimmen gerade die Ergebnisse beim MSV. Das interessiert uns aber nicht: Wir wollen dieses Spiel dominieren und den Gegner hinten reindrücken." Im Idealfall für Bielefeld noch mehr reindrücken in die Abstiegszone und sich selbst davon entfernen.

Landespokalfinale in der Schüco-Arena

Im Pokal steht Bielefeld unabhängig davon im Finale und genießt dabei Heimrecht gegen den SC Verl, wie die Auslosung am Donnerstag ergab.