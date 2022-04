Kniat: "Von mir aus kann ich jetzt immer angespannt sein"

Knapp eine Woche nach dem bitteren 4:5 gegen den 1. FC Magdeburg hat der SC Verl ein ganz wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Beim 2:1 in Saarbrücken war ein Routinier der Matchwinner.

Zunächst waren die Ostwestfalen beim 1. FC Saarbrücken in Rückstand geraten, trotz mal wieder ansehnlichem Spielansatz und mutiger Herangehensweise. Doch ein individueller Fehler von Verteidiger Tom Baack, der sich von Dave Gnaase folgenschwer den Ball im Spielaufbau klauen ließ, führte zum Rückstand des SC. Und die Lage für den Vorjahresaufsteiger schien sich weiter zu verdunkeln, hatte Verl den Klassenerhalt doch vor dem Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand. "Ich war extrem angespannt vor dem Spiel, was eigentlich sehr untypisch ist", fasste Cheftrainer Michel Kniat bei "MagentaSport" die Ausgangslange vor dem Spiel zusammen.

Doch weder von der eigenen Nervosität noch vom Rückstand ließ sich sein Team schocken. Im Gegenteil: Ron Berlinski traf zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang war es ein Geniestreich von Kasim Rabihic, der das Spiel dank eines schnell ausgeführten Freistoßes mit anschließendem Schlenzer ins lange Eck entschied. "Es gibt nichts Schöneres gerade. Das war eine unglaubliche Erleichterung", freute sich der zuletzt nur noch zu Kurzeinsätzen gekommene Matchwinner.

Die Defensive bleibt anfällig

Gesteigert wurde die Freude nach dem Schlusspfiff im Ludwigspark nicht nur aufgrund des eigenen Sieges, den die Verler allerdings aufgrund der Tatsache, dass offiziellen Angaben zufolge kein einziger Fan mit ins Saarland gereist war, ganz alleine feiern mussten. Weil die Berliner Viktoria im Parallelmatch den Würzburger Kickers unterlag (0:3), hat der SC das eigene Schicksal, sprich den Klassenerhalt, wieder in der eigenen Hand.

Dafür müssen sie aber in den verbleibenden Matches gegen Wehen Wiesbaden (H), Dortmund II (A) und Duisburg (H) an den achten Saisonsieg anknüpfen und zugleich die anfällige Defensive (64 Gegentore, Liga-Höchstwert) in den Griff kriegen. Dann stört auch die Aufregung vor den Partien nicht mehr. "Von mir aus kann ich jetzt immer angespannt sein, solange wir dann das Spiel gewinnen", so Kniat. "Dann juckt mich das einfach gar nicht."