Kniat und die "paar Prozente": Verl setzt sich im Mittelfeld fest

Es läuft beim SC Verl. Gegen Oldenburg machten die Ostwestfalen einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Michel Kniat erklärt, was sein Team ausmacht.

Oldenburgs Trainer Dario Fossi war "maximal enttäuscht" nach dem Spiel in Verl, der Abwärtstrend des VfB hält mit der dritten Niederlage in Folge und nun sechs sieglosen Spielen unvermindert an. Anders dagegen ist die Ausgangslage in Verl, das sich nach einem "echt harten Stück Arbeit", wie Coach Michel Kniat bei "MagentaSport" unterstrich, mit dem nächsten Sieg nach dem Coup bei 1860 München ins gesicherte Tabellenmittelfeld hochgearbeitet hat.

Gegen den abstiegsbedrohten Neuling haben seine Jungs das "auf dem Platz wirklich gut gemacht". Allerdings erst in Durchgang zwei. In der Pause wurden die Defizite "klar angesprochen", so Kniat, "wir wollten dann in der zweiten Halbzeit, was Zweikampfhärte und zweite Bälle angeht, eine Schippe drauflegen." Gesagt, getan. Gegen dezimierte Oldenburger gelang Nico Ochojski der 2:1-Siegtreffer.

Wir haben jetzt zehn Punkte geholt, in der Hinrunde war es nur einer aus diesen Spielen. Michel Kniat

Sein Team muss "einmal wachgerüttelt werden", meinte Kniat, "weil fußballerisch kann ich mich auf meine Mannschaft immer verlassen." In puncto Zweikampf und zweite Bälle habe es seine Elf dann "in meinen Augen top gemacht".

"Wir haben jetzt zehn Punkte geholt, in der Hinrunde war es nur einer aus diesen Spielen", hebt Kniat den derzeitigen Lauf seines Teams hervor - und warnt. "Das heißt jetzt nicht, dass wir weniger machen müssen, sondern genau das, was wir die ganze Saison machen: Von Spiel zu Spiel ein bisschen mehr, immer ein paar Prozente drauflegen."

Verl in Zwickau gefordert

Schließlich kommen "die nächsten harten Gegner, wo wir punkten müssen und punkten wollen". Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es beim FSV Zwickau weiter. Da lief es aber auch schon in der Hinrunde. Gegen die Schwäne gab es den ersten Saisonsieg.