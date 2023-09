Kniat und der Bielefelder Umbruch: "War wohl einmalig in Deutschland"

Nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen blickt Trainer Mitch Kniat auf seine ersten Monate bei Arminia Bielefeld. Der 37-Jährige sieht besonders im Spiel mit Ball Verbesserungspotenzial - und fordert Geduld.

Fünf Punkte aus den ersten fünf Ligaspielen - Platz 14, darunter ein 4:0-Derbysieg gegen Preußen Münster sowie zudem ein dramatischer Erfolg im Elfmeterschießen gegen den Bundesligisten VfL Bochum im DFB-Pokal. Mitch Kniat (37) hat seit seinem Amtsantritt als Trainer von Arminia Bielefeld Anfang Juli einiges erlebt - inklusive eines kompletten Umbruchs im Verein nach dem Abstieg: "Es war wohl einmalig in Deutschland, dass ein Klub einen komplett neuen Kader, ein neues Trainerteam und einen nahezu komplett neuen Staff zusammenstellen musste", erklärte Kniat nun im Interview mit "liga3-online.de".

"Jeder einzelne Zugang wurde bis ins kleinste Detail durchdacht. Rückblickend können wir auf eine gelungene Zusammenstellung des Kaders schauen", analysiert der 37-Jährige den Transfer-Sommer des Zweitliga-Absteigers, insgesamt 20 Spieler verpflichteten die Ostwestfalen.

Nicht der erste Umbruch für Kniat

Den Findungsprozess innerhalb des neuen Kaders erachtet Kniat, der bei seiner vorherigen Station in Verl bereits einen großen Umbruch bewältigte, als abgeschlossen. Seine Aufgabe bei der Arminia sei dennoch eine gänzlich neue Herausforderung: "Hier ist es noch einmal eine Nummer größer." Besonders das Umfeld, es sei ein ganz neues Gefühl gewesen, "als beim öffentlichen Training plötzlich rund 500 Fans zu Gast waren", sagt Kniat.

In den Einheiten mit seinem Team arbeitete Kniat in der Länderspielpause zuletzt verstärkt am Spielaufbau, zu wenige Torchancen habe sich seine Mannschaft in den ersten Partien erarbeitet. Der DSC-Coach fordert aber gleichzeitig Nachsicht mit seinen Spielern: "Wir haben bewusst ein junges Team zusammengestellt, das auch während der Spielzeit einen großen Entwicklungsschritt nehmen soll."

Wir können aber realistisch einschätzen, dass wir vor einer anspruchsvollen Saison stehen. Mitch Kniat

Im Heimspiel gegen Schlusslicht Freiburg II am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kann sich die Arminia, in der 3. Liga seit drei Spielen ohne Sieg, mit einem Erfolg etwas aus der unteren Tabellenregion befreien. Kniat möchte von seiner Elf mehr Torschabschlüsse sehen, oberstes Gebot ist für ihn dennoch weiter Geduld: "Es wird einfach Zeit benötigen, bis unsere Arbeit Früchte trägt. Klar sind wir immer noch Arminia Bielefeld und die Erwartungen sind hoch. Wir können aber realistisch einschätzen, dass wir vor einer anspruchsvollen Saison stehen."