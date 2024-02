Kniat und das Spiel mit dem "extrem hohen Stellenwert"

Die vergangenen fünf Punktspiele hat Arminia Bielefeld verloren. Vor dem Gastspiel beim SC Freiburg II ist der Druck hoch - Cheftrainer Mitch Kniat kann aber immerhin auf seinen ganzen Kader bauen.

Deutliche "Kniat raus"-Rufe waren nach dem 0:2 gegen Viktoria Köln am vergangenen Spieltag über die Bielefelder Alm geschallt, eine entsprechend angespannte Woche liegt hinter dem DSC und dem in die Kritik geratenen Coach. Der aber hat zumindest nach außen kein Problem damit, dass vor dem Gastspiel beim SC Freiburg II am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor allem über ihn diskutiert wird. "Der Druck ist extrem hoch, aber der soll auf mir liegen und nicht auf der Mannschaft", sagt Mitch Kniat, der unter der Woche viele Gespräche mit Spielern geführt hat.

800 Arminia-Fans in Freiburg - Kniat will sich nicht "einigeln"

Rückendeckung bekam der Coach von den Verantwortlichen, die sich demonstrativ hinter Kniat stellten, auch weil sich die Mannschaft klar positionierte und für eine weitere Zusammenarbeit aussprach. Was aber wohl allen Beteiligten klar ist: Sollte Bielefeld auch beim Tabellenletzten nicht gewinnen, dürfte es noch enger werden. Für Kniat, sowieso auch tabellarisch. Gerade mal ein Punkt trennt die Arminia noch von der Abstiegszone. "Das Spiel hat einen extrem hohen Stellenwert", weiß Kniat, der immerhin auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann - alle Spieler sind fit und einsatzbereit.

Was im Dreisamstadion, wo am Samstag rund 800 Bielefelder Fans erwartet werden, auf seine Mannschaft wartet, weiß der 38-Jährige: Ein Gegner, der über den spielerischen Ansatz kommt, der zwar Letzter ist, aber durchaus knappe Spiele verloren hat - wie zuletzt beim 3:4 in Essen, als der SC in der Schlussphase noch zwei Gegentore kassierte. Und dass die Breisgauer auch eiskalt zuschlagen können, haben sie im Hinspiel bewiesen, als die Arminia der Bundesliga-Reserve 0:2 unterlag.

Damit sich das nicht wiederholt, hofft Kniat auf eine konzentrierte Leistung in allen Bereichen, auch defensiv. "Was aber nicht heißt", betont er, "dass wir uns hinten einigeln."