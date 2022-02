Kniat: "Ich definiere Highlights mit drei Punkten"

Michel Kniat hat bei seinem Debüt als Cheftrainer des SC Verl eine Niederlage in Kaiserslautern einstecken müssen. Trotzdem ist der 36-Jährige zuversichtlich, die Klasse halten zu können.

Im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern waren Kniats Mannen zunächst aus dem Nichts in Führung gegangen, verdienten sich das 1:0 durch Leandro Putaro aber im Nachgang mit einer engagierten Leistung. Einzig: Die Ostwestfalen verpassten es, den Vorsprung gegen anfänglich fahrige Rote Teufel auszubauen. "Wenn wir das zweite Tor machen, stärkt uns das den Rücken", blickte Kniat bei "MagentaSport" auf den Spielverlauf zurück.

Stattdessen kam der FCK durch Alexander Winkler nach einer Ecke zum Ausgleich, was nicht nur Torhüter Niclas Thiede ärgerte ("Der FCK kommt einmal vors Tor. Es ist bitter, dass wir so in die Halbzeit gehen"). Die Pfälzer drehten nach dem Seitenwechsel so richtig auf, doch erst ein Sololauf von Marlon Ritter, der mit dem 2:1 endete, drehte das Spiel komplett. "Dass wir uns dann so ein scheiß Gegentor fangen, ist natürlich bitter", sagte Thiede. Und auch Kniat haderte mit der Entstehung, die aus einem eigentlich vielversprechenden Konter seiner Mannschaft hervorgegangen war.

Wir sind als Einheit aufgetreten. Das werden wir in den nächsten Wochen auch machen. Torhüter Niclas Thiede

Dennoch waren sich Torhüter und Trainer einig darin, dass die Leistung in der Pfalz durchaus als Mutmacher im Abstiegskampf dienen kann. "Positiv ist, dass wir uns Chancen erspielen, dass wir hinten trotzdem sicher standen", sagte Thiede. "Wir sind als Einheit aufgetreten. Das werden wir in den nächsten Wochen auch machen."

Kniat unterstrich derweil die Absicht, den Klassenerhalt mit voller Kraft erreichen zu wollen - und ließ dabei auch gar keine Zweifel, dass der von Paderborn II aus der Oberliga gekommene Coach der Aufgabe gewachsen ist. Denn von den namhaften Gegnern und Stadien - heute Kaiserslauterns Betzenberg, am Freitag 1860-Heimstätte Grünwalder Stadion - will er sich nicht beeindrucken lassen. "Ich definiere Highlights mit drei Punkten", stellte er klar, "und nicht damit, dass ich mir ein schönes Stadion angucke".