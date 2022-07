Kniat entschuldigt sich für Grodowski und Co-Trainer Jara

Erst ein später Elfmetertreffer hat die Auftaktniederlage des SC Verl in Saarbrücken besiegelt. Trainer Michel Kniat entschuldigte sich nach dem Spiel gleich doppelt.

In einer hitzigen Schlussphase war Verl in Saarbrücken lange Zeit auf Punktekurs. Bis tief in die Nachspielzeit hielt SCV-Schlussmann Niclas Thiede (kicker-Note 2,5) alles, was zu halten war und brachte Saarbrücken mit starken Paraden mehrmals zum Verzweifeln. Doch dann leistete sich der Ex-Freiburger in der vierten Minute des zeitlichen Nachschlags ein elfmeterreifes Foul an Julian Günther-Schmidt. Seine Vorderleute hatten Thiede zuvor mit einem Patzer in die Bredouille gebracht.

FCS-Stürmer Adriano Grimaldi, wie Günther-Schmidt in der 73. Minute eingewechselt, ließ Thiede vom Punkt aus keine Chance - besiegelt war die Verler Auftaktniederlage.

Eine Schwalbe und ein Ball zu viel

Trainer Mitch Kniat lobte im Anschluss "Herz und Leidenschaft" seiner Mannschaft, bat jedoch wegen zweier Unsportlichkeiten beim SCV den Gegner um Entschuldigung.

Joel Grodowski hatte in der 90. Minute versucht, mit einer Schwalbe einen Strafstoß zu schinden. Kniats Co-Trainer Daniel Jara schoss in der Nachspielzeit den ins Aus getrudelten Spielball wieder auf den Platz zurück - obwohl ein Ersatzball bereitgestellt worden war. Jara sah dafür die Rote Karte.

Verl, das am Tag vor der Partie noch die Verpflichtung von Nick Otto bekannt gegeben hatte - der 23-Jährige stand als Innenverteidiger auch prompt in der Startelf -, geht also mit keinem statt einem Zähler ins erste Saison-Heimspiel am 7. August gegen Waldhof Mannheim. Davor steht im Landespokal Westfalen noch am Freitag ein weiterer Auswärtsauftritt bei Bezirksligist RW Westönnen auf dem Plan (19 Uhr).