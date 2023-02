Kniat: "Da habe ich eine andere Auffassung von Fußball"

Gleich zwei Serien des SC Verl sind durch die Last-Minute-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Dresden gerissen. Cheftrainer Michel Kniat lobte seine Mannschaft trotzdem - ärgerte sich aber über den Schiedsrichter. Frustbewältigung gab es im Testspiel gegen Schalke.

Eine Sache stellte Kniat nochmal am Ende seines Fazits nach dem 2:3 gegen Dresden klar: Sein Team habe "geackert, Gas gegeben" und hätte, so Verls Trainer, "einen Punkt sicherlich verdient" gehabt. Doch nach einem wechselnden Spielverlauf hatten die Gäste aus Sachsen das letzte Wort, Jakob Lemmers Debüttor entschied den Schlagabtausch in Paderborn. Kniats Mannen, die selbst oft in der Schlussphase zuschlagen, standen am Ende mit leeren Händen da.

Damit endete für den SC die seit August 2022 bestehende Serie ohne Heimniederlage, zugleich war es die erste Niederlage nach vier Spielen ohne Pleite. Mit den ersten 15 Minuten war Kniat allerdings "sehr zufrieden. Wir haben das Spiel klar dominiert". Der Lohn: Das 1:0 durch Joel Grodowski. Dass sich sein Team gegen das in den letzten Wochen ins Rollen gekommene Dynamo dann aber schwergetan hatte, erklärte er sich vor allem mit Schwierigkeiten in der Defensive.

"Dann ist Dynamo reingekommen, immer wieder durch tiefe Laufwege über die rechte Seite. Das war schwer zu verteidigen", so Kniat. Nach zwei Gegentoren vor der Pause hatte der 37-Jährige sogar kurzzeitig Sorge, dass die Gäste das dritte machen. So aber konnte der SC zur Pause nachjustieren, auch durch drei Wechsel. "Wir wollten unser Anlaufverhalten etwas verbessern. Das ist uns gut gelungen", lobte Kniat. Die SGD habe nun das Spiel kaum geordnet aufbauen können, die langen Bälle verteidigte sein Team ebenfalls gut - und kam zum 2:2-Ausgleich. Der Lucky Punch der Gäste sei dann "natürlich bitter" gewesen. Und doch konnte Kniat dem Spiel Positives abgewinnen, auch mit Blick auf das anstehende Gastspiel bei 1860 München.

Kniats Schiedsrichter-Kritik - Frustbewältigung gegen Schalke

Weniger positiv bewertete er allerdings die Leistung von Schiedsrichter Assad Nouhoum (kicker-Note 3,0). "Ich fand die Partie gar nicht so hochgradig aggressiv, dass man acht oder neun Gelbe Karten zeigen musste", sagte der Ex-Profi. "Jedes Zupfen ist sofort Gelb. Da habe ich eine andere Auffassung von Fußball."

Frustbewältigung in jeder Hinsicht konnte der SC Verl immerhin unter der Woche betreiben - durch einen 2:1-Erfolg gegen Bundesligist Schalke 04. Nicolas Sessa und Winter-Neuzugang Stijn Meijer erzielten die Tore.