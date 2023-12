Kneißl: "Den Boxing Day würde ich abschaffen"

Der TV-Experte Sebastian Kneißl (40) spricht über Fußball in England zum Fest, seinen Burnout, den Weg zurück und Neid.

Während des Gesprächs mit dem kicker läuft die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League. Dass sein Ex-Teamkollege John Terry die Kugeln zieht, weckt in Sebastian Kneißl Erinnerungen. "JT", sagt er lachend, "hat mich als Erster umgemäht im Training." Nachdem Kneißl einem Kumpel von Terry einen Beinschuss verpasst hatte. Sollte man nicht tun ...

Herr Kneißl, laufen in der Familie schon Diskussionen kurz vor Heiligabend?

Worüber?

Um 14 Uhr spielt Chelsea in Wolverhampton. Schauen Sie sich das an, oder hat Ihre "Verrücktheit" Grenzen?

Ach so. Nein, ganz einfach: Um 16 Uhr beginnt das Krippenspiel in der Kirche, da ist vorher noch Zeit ...

Jürgen Klopp hat mal ironisch gesagt: "Irgendwann lassen sie uns noch an Heiligabend spielen." Jetzt ist es so weit, wenn auch nicht in Liverpool. Selbst wenn der 24. Dezember in England nicht die Bedeutung hat wie in Deutschland - ist das dennoch eine ungesunde Entwicklung?

Natürlich geht's um das Wirtschaftliche, klar. Aber ich würde sogar den Boxing Day abschaffen und den Ball mal ruhen lassen.

Trotz der großen Tradition?

Die Fußballromantiker finden ihn schön, ich auch, aber aus Spielersicht wünsche ich mir eine Pause. Der Boxing Day hat sich etabliert, als es nicht so viele Spiele gab. Heute sollte Gesundheit über Tradition stehen.

Auch wenn Sie selbst nicht am Boxing Day gespielt haben in England, wie würden Sie Ihre Jahre bei Chelsea von 2000 bis 2005 zusammenfassen?

Ich habe da erlebt, was andere in eine ganze Karriere packen: als großes Talent gekommen, hohe Erwartungshaltung, bei den Profis gewesen. Doch der Trainer, der mich geholt hatte, Gianluca Vialli, war schnell weg. Und als Claudio Ranieri mir Spiele bei den Profis zugesagt hatte, kam Roman Abramovich. Da zählten nur noch Titel, keine Entwicklung. Meine zwei Leihstationen haben mich zwischen dem permanenten Dauerdruck bei Chelsea mal zur Ruhe kommen lassen. Dennoch: Ich bin dankbar, hey, ich habe unter José Mourinho trainieren dürfen.

Sie sagten selbst mal, dass Sie mehr aus sich hätten machen müssen. Was hat denn gefehlt?

Mindset! Ich war ein guter Zocker, aber wenn es drauf ankam, sich quälen zu wollen, war es zu wenig: Ich habe jede Abkürzung beim Laufen genommen. Das Verständnis, was Profifußball bedeutet, hat mir gefehlt. Ich war dann phasenweise auch abgehoben.

Neun- bis 13-Jährige, bei denen es normal war, dass sie neben Geldbeuteln und Handys auch Messer und Pistolen auspackten vorm Training. Sebastian Kneißl über seine Arbeit als Streetworker in London

Was konnten Sie dann als Streetworker, bei der Rückkehr nach London 2008, im Dienst des FC Chelsea den Kids weitergeben?

Genau das half mir. Ich musste mich beweisen, wurde wieder geerdet. Da ging es um Demut. Michail Antonio, heute bei West Ham, gehörte zu einer Gruppe. Ich bin da abends mit meinem Ballsack in die schlimmsten Viertel Londons gefahren. Neun- bis 13-Jährige, bei denen es normal war, dass sie neben Geldbeuteln und Handys auch Messer und Pistolen auspackten vorm Training. Es ging auch nicht immer friedlich zu. Das war die Realität in den Straßen Londons.

Mittlerweile sind Sie seit 2016 Experte bei DAZN, primär in der Bundesliga und in der Champions League. Vor neun Jahren sah Ihre Welt anders aus.

Ja, ich hatte einen Burnout. Da dieser Zustand oder Depressionen natürlich immer wieder auftreten können, kann man im Laufe der Zeit besser damit umgehen. Damals war es ein schleichender Prozess. Zum einen lag es am Stress und an viel Arbeit - ich war Leiter Qualitätsmanagement in einem großen Möbelhaus -, aber vor allem war es so, um im Bild des Burnouts zu bleiben, dass ich mein Holz auf ein anderes Feuer gepackt habe, nicht mehr mein eigenes am Brennen hielt - und damit habe ich meine Ziele und Visionen verloren. Und so wollte ich irgendwann morgens nicht mehr aufstehen, war ohne Antrieb.

War das schon eine Depression?

Wenn man es so vergleicht, dass Burnout eine Zerrung ist und Depression ein Muskelfaserriss, hatte ich einen leichten Muskelfaserriss. Ich bin dann schnell zum Therapeuten. Eine positive Eigenschaft von mir ist zuhören und Ratschläge umsetzen zu können. Ich hatte gemerkt: Ich brauche Hilfe. Ich lebte in München, vielleicht die teuerste Stadt in Deutschland, und ich war meinen Job los. Ich bekam von heute auf morgen die Kündigung, obwohl ich meinen Burnout klar kommuniziert hatte. Und: Meine Lebensgefährtin und ich erwarteten ein Kind. Also blieb keine Zeit zum Ausruhen, son dern ich musste ins Lösungsdenken kommen. Also war ich wieder unter Druck, gleichzeitig aber auch befreit, in dem Fall von meiner Arbeit.

Sie haben vier Wörter auf Ihren Armen tätowiert. Eine Art Kompass?

Ja, sie sind durchgehende Reminder: "Dankbarkeit", das ist das Wichtigste.

Ich muss mich bei vielen Menschen entschuldigen. Aufgrund meiner abgehobenen Art damals. Sebastian Kneißl über seine Zeit als junger Profi

Warum?

Weil ich sie als Profi verloren hatte. Ich muss mich bei vielen Menschen entschuldigen. Aufgrund meiner abgehobenen Art damals. Ich habe alle Klischees bedient, die man Fußballern so nachgesagt hat: Geld verprasst, schnelle Autos und so weiter.

Die anderen drei Wörter?

"Choice", also: Ich habe immer die Wahl. Außerdem "kindness", Freundlichkeit, die ich früher nicht verkörpert habe - ein respektvoller Umgang also. Und alles läuft auf "selfcare" hinaus. Auf sich selbst zu achten.

Ihr Einstieg bei DAZN war ein Wendepunkt. Wem sind Sie, um beim Thema zu bleiben, dankbar dafür?

Vor allem Jörg Zwacka, einem der Chefs, der mir die Tür geöffnet hat.

Sie haben sich selbst als "No-Name-Experten" bezeichnet. In den jüngsten Posts nicht mehr. Ein bewusster Switch zum "Experten"?

Nein, ich sehe mich weiter als "No Name", im Vergleich zu Lothar Matthäus, zum Beispiel. Ich war vor neun Jahren raus, ein Niemand. Aber umso stolzer bin ich jetzt darauf: Beim Champions-League-Finale 2023 waren im deutschen Fernsehen Chris Kramer, Per Mertesacker, Michael Ballack die Experten - und ich. Weil ich mir einen Namen gemacht habe, eben als Experte, mit harter Arbeit.

Haben Sie Neider?

Unabhängig vom Job geht es immer darum: Wer den Ball hat, muss die härteren Zweikämpfe führen. Ich kann damit umgehen. Aber ich will den Ball auch behalten. Ich bin demütig und ambitioniert. Ich selbst attackiere nicht. Bei mir, auch wenn ich Trainer oder Spieler bewerte, steht immer der Mensch im Vordergrund. Damit produziere ich nicht die größten Schlagzeilen wie andere, das weiß ich, aber das will ich auch nicht. Ich bin dennoch kritisch, bekomme aber wegen meiner fairen Herangehensweise auch auf heikle Fragen immer sachliche Antworten.

Sie waren im Kölner Keller, als erster Ex-Profi tauschten Sie sich in der Pause und nach einem Spiel mit dem VAR aus. Sehen Sie darin eine Zukunft, weil Schiedsrichter und Ex-Profis wirklich aufeinander zugehen wollen?

Ja, wenn die Ex-Profis offen sind für die Sichtweise der Schiedsrichter, diese aber wiederum auch unsere Unterstützung nicht als Gefahr wahrnehmen.