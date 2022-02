Knauff: "Ich muss mein Defensivspiel noch weiter verbessern"

Bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag sprühte Winter-Neuzugang Ansgar Knauff nur so vor Selbstvertrauen und Zuversicht. Der 20-Jährige verfolgt mit der Eintracht ambitionierte Ziele - und will auf dem rechten Flügel durchstarten.

Die trostlose 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag konnte zwar auch Knauff nicht abwenden, dennoch avancierte der 20-Jährige nach seiner Einwechslung für Danny da Costa in der 70. Minute zu einem Lichtblick. Mit Tempo und Spielwitz deutete er an, dass er der Mannschaft auf dem rechten Flügel zumindest offensiv weiterhelfen kann.

Aus dem bisherigen Quintett da Costa, Timothy Chandler, Erik Durm, Almamy Toure und Aymen Barkok konnte auf dieser Position keiner nachhaltig überzeugen - die Chance für Knauff. "Ich traue mir diese Position auf jeden Fall zu. Natürlich muss ich mich noch an gewisse taktische Dinge gewöhnen. Aber ich werde alles dafür tun, um die Position optimal zu besetzen und einen gewissen Offensivdrang über die rechte Seite zu erzeugen", erklärt der Youngster.

"Ich werde viel mit den Trainern reden"

Als von Haus aus offensiver Spieler ist es naheliegend, wo er sein größtes Verbesserungspotenzial sieht: "Ich bin fußballerisch definitiv noch nicht da, wo ich hinmöchte. Ich habe Stärken, aber auch gewisse Schwächen. Vor allem, wenn ich auf dieser Schienenposition spiele, muss ich mein Defensiv- und Stellungsspiel noch weiter verbessern. Ich werde viel mit den Trainern reden und Videoanalyen vornehmen, damit ich immer besser werde."

Ob und wie schnell er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Mit seinen Fähigkeiten im Offensivspiel hat er das Zeug zur Soforthilfe, doch Trainer Oliver Glasner muss sehr genau auf die Balance im Spiel achten. Mit Kostic links und Knauff rechts drohen in Umschaltmomenten nach Ballverlusten Lücken auf den defensiven Außenbahnen. Um derart offensiv zu spielen, ist höchste taktische Disziplin und fleißige Arbeit im Spiel gegen den Ball vonnöten. Allerdings klingt eine Flügelzange Kostic-Knauff schon ziemlich verlockend und könnte die Eintracht im Spiel nach vorne unberechenbarer machen. Zumal auch die eingerückten Daichi Kamada und Jesper Lindström jederzeit für Überraschungen gut sind.

Knauff jedenfalls erhofft sich in den kommenden eineinhalb Jahren - so lange ist er von Dortmund ohne Kaufoption ausgeliehen - deutlich mehr Spielpraxis. "Ich habe diesen Schritt gemacht, um auf Top-Niveau mehr Spielzeit zu bekommen", bekräftigt der Flügelflitzer. Zwar habe er auch bei den BVB-Profis "sehr viel gelernt", allerdings kam er angesichts der gewaltigen Konkurrenz dort meist nur zu Kurzeinsätzen. Das dürfte in Frankfurt anders werden. Knauff wirkt selbstbewusst und unbekümmert, aber auch reflektiert und bodenständig - eine vielversprechende Mischung. Ähnliches lässt sich über den knapp zwei Jahre älteren Jesper Lindström sagen, der in dieser Saison bereits eine starke Entwicklung vollzogen hat und aus der Elf längst nicht mehr wegzudenken ist.

Auch auf internationaler Bühne will Knauff weitere Erfahrungen sammeln - in der U-21-Nationalmannschaft wie auch im Europapokal. Ehrgeizig sagt Knauff: "Ich schätze die Mannschaft sehr gut ein und gehe fest davon aus, dass wir um die internationalen Plätze mitspielen werden. Wir werden alles daran setzen, um uns wieder für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Das ist ein Ziel, das wir mit diesem Kader haben können - oder sogar müssen."