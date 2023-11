Knauff: "Die U 21 gibt mir sehr viel"

Seit der letzten Maßnahme beim Verband läuft es für Ansgar Knauff auch bei der Frankfurter Eintracht wieder rund.

Einen Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Paderborn gegen Estland spürt U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo die fortschreitende Entwicklung in dieser dritten Maßnahme dieser Saison, der letzten des Jahres. "Man merkt, dass wir schon zum dritten Mal zusammengekommen sind und weiter an Themen feilen können. In den ersten Maßnahmen ging es eher darum, einen Weg aufzuzeigen und die Mannschaft defensiv wie offensiv einzustellen, jede Trainingseinheit und jedes Spiel hilft uns", versichert der 44-Jährige, "am Freitag treffen wir auf einen Gegner, der auch spielerische Ansätze hat. Wir glauben nicht, dass er nur bunkert."

Umso wichtiger erachtet Di Salvo, "dass wir den Gegner von Anfang an unter Druck setzen und auch zielstrebig sind. Das erwarte ich auch. Wir müssen sie erst mal knacken." Die Mannschaft sollte gewarnt sein, schließlich geriet sie beim jüngsten 3:2-Erfolg in Bulgarien aufgrund von Nachlässigkeiten zu Beginn und gegen Ende unnötig in Schwierigkeiten und zunächst sogar mit 0:1 in Rückstand. Zudem hatten die DFB-Junioren den Gegner ohne Not noch einmal herankommen lassen.

Gegen Estland soll das nicht wieder passieren. "Deshalb ist für mich erstmal die Einstellung zum Spiel wichtig, auch die Bereitschaft, nach hinten zu arbeiten und kompakt zu stehen, das ist immer der Schlüssel zum Erfolg", hofft Di Salvo, "ich glaube aber, dass wir doch so viel Qualität und Ballkontrolle haben und sie hinten reindrängen werden. Dabei müssen wir eine gute Struktur finden, um besser zu Torchancen zu kommen." Beides auch im Hinblick auf das danach anstehende Duell mit dem aktuellen Tabellenführer der Gruppe Polen am Dienstag in Essen (18 Uhr).

Ansgar Knauff scheint jedenfalls gut zugehört zu haben. "Es ist wichtig, dass wir von der ersten Sekunde an da sind, Gas geben, nichts zulassen und vorne effektiv sind und die Tore machen", rattert auch der Flügelstürmer das Geplante automatisiert herunter, "die Stimmung ist gut, alle haben Bock. Wir haben gut trainiert und sind bereit für die beiden Spiele." Gerade der Frankfurter hatte zuletzt nach einer schwierigen Phase bei der Eintracht vom Abstecher und der Spielpraxis im DFB-Team profitiert.

"Die U 21 gibt mir sehr viel, vor allem in der Phase nach der letzten Länderspielpause, da habe ich durch die Spielpraxis und auch nach meiner Vorlage zum 3:1 den Schwung mitgenommen nach Frankfurt, dann lief es auch im Verein wieder besser." Seither hat sich Knauff auch bei der Eintracht wieder in der Startelf festgebissen. "Es ist für mich immer schön, herzukommen und mit den Jungs zu spielen, das ist was anderes, ein anderes System, andere Mitspieler - mir tut das immer sehr gut", versichert Knauff, "wir kommen aus den unterschiedlichsten Vereinen und Situationen, es läuft unterschiedlich gut, aber hier spielen wir unser Spiel, einen anderen Wettbewerb, außerdem sind wir auch sehr ambitioniert."

Knauff gibt sich diplomatisch in der Personale Adeyemi

Diese Begeisterung scheint Karim Adeyemi nicht zu teilen, auch dieser Flügelflitzer hatte in Bulgarien wertvolle Spielpraxis gesammelt, auch für den Dortmunder lief es hernach wieder besser im Klub. Dennoch verzichtete Adeyemi auf eine erneute Einladung und blieb im Gegensatz zu seinem Klubkollegen Youssoufa Moukoko lieber beim BVB. Darauf angesprochen, gibt sich der frühere Dortmunder Knauff betont diplomatisch: "Dazu will ich nicht viel sagen, wir gehen die Spiele an mit den Leuten, die hier sind, das ist, was zählt", sagt Knauff und denkt sich den Rest.