Knauff: Aktivposten auch unter Rose?

In einer kleinen Serie stellen wir Spieler vor, die 2021/22 auf ihren großen Bundesliga-Durchbruch hoffen. Was sind ihre Stärken, wo gibt es Verbesserungsbedarf? BVB-Talent Ansgar Knauff reichten 72 Minuten für einen gewissen Hype.

An den letzten Spieltagen der vergangenen Saison war ein junges Talent bei Borussia Dortmund in den Fokus gerückt: Ansgar Knauff spielte zwar "nur" 72 Minuten, aber diese reichten für ein Tor und eine Vorlage. Vor allem sein 3:2-Siegtreffer in Stuttgart blieb im Gedächtnis. Jetzt peilt er den nächsten Schritt an.

Stärken

Mit seinem Premierenschuss in der Bundesliga traf Knauff gleich zum Sieg beim VfB. Und auch sonst war er, wenn er eingewechselt wurde, ein Aktivposten im Sturm der Dortmunder. Auf 90 Minuten hochgerechnet vollzog der flinke 19-Jährige mehr als sieben erfolgreiche Dribblings und bereitete 4,1 Schüsse vor - darunter auch eine Torvorlage. In beiden Bereichen toppte er dabei BVB-intern sogar Jadon Sancho (3,8/2,2), der allerdings viel mehr Spielzeit verbuchte.

Knauff war 2020/21 in zwei Kategorien BVB-intern top - allerdings basierend auf nur 72 Spielminuten. StatsBomb

Schwächen

Knauffs Schwäche ist - wie bei vielen Jugendspielern, die ihre ersten Schritte in Profimannschaften absolvieren - noch das Defensivverhalten. Bei allem Mut, ins Dribbling zu gehen, verursachte er 2020/21 auch noch einige Ballverluste - 6,15 auf 90 Minuten hochgerechnet. Zum Vergleich: Thorgan Hazard kam auf 1,81. Auch sein Spiel gegen den Ball lässt noch zu wünschen übrig, in seinen wenigen Spielminuten eroberte Knauff noch keinen Ball zurück. Hazard lag in dieser Kategorie unter Dortmunds Flügelspielern mit 0,39 Balleroberungen nach Gegenpressing knapp vor Jadon Sancho (0,38) an der Spitze.

Wo Knauff noch Luft nach oben hat - der BVB-Vergleich 2020/21. StatsBomb

Fazit

Knauff ist ein vielversprechender Spieler, der in kurzer Zeit schon für viel Aufsehen bei den BVB-Profis gesorgt hat. Nach bislang vier Bundesliga- und drei Champions-League-Einsätzen will er jetzt mehr. Er dürfte auch unter Trainer Marco Rose auf Einsätze kommen.