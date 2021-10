Knappmann wirft das Handtuch bei Westfalia Herne nun doch sofort

Wenige Tage nachdem Christian Knappmann verkündet hatte, zum Saisonende bei Westfalia Herne aufzuhören, kam es nun doch zu einer sofortigen Vertragsauflösung zwischen dem Trainer und dem westfälischen Oberligisten.

Nun also doch: Nur wenige Tage nachdem Christian Knappmann verkündet hatte, im Sommer 2022 nach über sechs Jahren beim Oberligisten Westfalia Herne aufhören zu wollen, kam es jetzt doch zu einer sofortigen Vertragsauflösung. Wie der Verein mitteilte, habe Knappmann nach der 0:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen am vergangenen Wochenende die Vereinsführung um eine sofortige Vertragsauflösung gebeten. "Es war eine einfache Angelegenheit. Der Trainer hat den Wunsch geäußert und wir haben dem Ganzen entsprochen", erklärt Ingo Brüggemann, 1. Vorstand von Westfalia Herne.

Aus sportlicher Sicht ist dieser Schritt keine Überraschung. Nach dem 6. Spieltag steht Westfalia Herne mit nur einem mageren Pünktchen auf dem letzten Tabellenplatz und zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon mit dem Rücken zur Wand. Allerdings hatte sich Knappmann in seiner langjährigen Amtszeit einen Namen beim Oberligisten gemacht und hinterlässt große Fußstapfen. In diese wird vorübergehend ein Interims-Duo treten müssen. "Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. Bis es soweit ist, wird unser Co-Trainer Danny Voss das Traineramt übernehmen. Unterstützt wird er von Suat Bas, einem erfahrenen Spieler und langjährigen Kadermitglied", so Brüggemann.

Ob das Voss-Bas-Duo neue Impulse im Abstiegskampf setzen kann, wird sich schon am kommenden Sonntag herausstellen. Im Keller-Krimi gastiert der SC Westfalia Herne bei der SpVgg Vreden.