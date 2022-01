Knappes Statement: Monaco macht Kovac-Aus offiziell

Am Neujahrstag hat die AS Monaco die Trennung von Trainer Niko Kovac offiziell bekanntgegeben - in fünf Sätzen.

Schon am Donnerstag war durchgesickert, dass die AS Monaco mit einem neuen Trainer ins neue Jahr gehen wird. Zwei Tage später hat der Ligue-1-Klub diese Entscheidung nun auch selbst veröffentlicht. Diese habe man Niko Kovac bereits in einem Gespräch am Donnerstag mitgeteilt, heißt es in der knappen Stellungnahme.

Wer Nachfolger des Ex-Trainers von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern wird, wollen die Monegassen "sehr bald" vermelden. Bis dahin übernimmt Stephane Nado, der Coach der zweiten Mannschaft, interimsweise.

Gründe für die Trennung oder Worte des Dankes sind in der Pressemitteilung nicht zu finden. Nach kicker-Informationen war es in den vergangenen Monaten zu einem Zerwürfnis zwischen Kovac und dem Vorstand gekommen. Der 50-Jährige hatte Monaco in der vergangenen Saison auf den dritten Platz geführt.

Sieben Monaco-Profis positiv getestet

Derzeit sind Alexander Nübel, Kevin Volland & Co. Sechster in Frankreichs höchster Spielklasse. Bevor es am 9. Januar beim Tabellennachbarn FC Nantes weitergeht, gastieren sie am Sonntag (18.30 Uhr) im Sechzehntelfinale des französischen Pokals beim Zweitligisten US Quevilly-Rouen Metropole.

Am Freitag hatte Monaco mitgeteilt, dass sieben Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Spieler befänden sich in Isolation. Die Namen der betroffenen Profis nannte der Verein nicht.