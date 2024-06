Knappes Ronaldo-Abseits: VAR nimmt Diogo Jotas Treffer zurück

1:09Cristiano Ronaldo köpft aus kurzer Distanz wuchtig an den rechten Pfosten. Von dort prallt der Ball mittig zurück. So kommt Diogo Jota aus fünf Metern ebenfalls per Kopf zum Abschluss und vollstreckt in die Tormitte. Das Tor wird jedoch vom VAR einkassiert, CR7 stand knapp im Abseits.