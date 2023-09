Knapper Sieg gegen Meuselwitz: Cottbus rückt an Greifswald ran

Am Samstag konnte Energie Cottbus den Vorsprung auf den Greifswalder FC auf einen Zähler eindampfen: Während der Meister nämlich gegen Meuselwitz gewann, gelang dem Primus bei Viktoria Berlin nur ein Remis. Deutlich machte es der BFC Dynamo.

Viktoria trotzt Greifswald

Der Greifswalder FC war am Samstag in Berlin zu Gast, bei der Viktoria musste sich der Primus mit einem 2:2 begnügen. Früh schon konnte der Tabellenführer dabei die bis dato beste Defensive der Liga knacken: Weilandt erzielte per sehenswertem Volley die 1:0-Führung für die Gäste (8.). Doch die Heimelf reagierte fulminant: Binnen 60 Sekunden drehten Falcao und Mensah das Ergebnis in eine 2:1-Führung (22./23.). Doch kurz vor dem Pausenpfiff konnte Eshele nach Weilandt-Vorlage zum 2:2 ausgleichen (45.+2). In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, Eshele etwa köpfte für Greifswald nur an die Latte. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung, Greifwald ist weiter ungeschlagen.

Cottbus müht sich zum Dreier

Energie Cottbus rückt mit dem knappen 2:1-Erfolg über den ZFC Meuselwitz an die Spitze heran. Cottbus suchte dabei zunächst den Weg nach vorne, Meuselwitz lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Die Führung für die Heimelf fiel nach einer Ecke: Campulka köpfte aus rund fünf Metern zum 1:0 ein (14.). Doch der ZFC agierte weiter selbstbewusst, stellte Energie durchaus vor Probleme. Tore fielen bis zur Pause keine mehr. Weil die Cottbuser druckvoll aus der Kabine kamen, schienen sie nach 53 Minuten dann endgültig auf Kurs: Juckel kam über halbrechts, legte den Ball am Gegenspieler vorbei und jagte das 2:0 in die Maschen. Doch die Gäste dachten nicht daran, sich geschlagen zu geben: Nach Vorarbeit über die rechte Seite verkürzte Ulrich auf 1:2 (62.), und nur wenige Minuten später gab es Foulelfmeter für Meuselwitz, den Ulrich allerdings nur an die Latte setzte (65.). In der Schlussphase war es dann ein Hin und her - in der Nachspielzeit rettete Energie-Keeper Sebald bei einer ZFC-Doppelchance seinem Team den Sieg.

Dadashov überragt beim BFC

Auch der BFC Dynamo hat Kontakt zur Spitze, beim Chemnitzer FC setzten sich die Berliner hochverdient mit 4:0 durch. Die frühe 1:0-Führung für die Berliner erzielte Dadashov per Kopf (6.). Wenig später sah auf Seiten der Chemnitzer Erlbeck nach einem groben Foul glatt Rot. So konnte kurz vor der Pausenpfiff Dadashov aus kurzer Distanz auf 2:0 stellen (45.+3). nach Wiederanpfiff legte Stockinger per Flachschuss das 3:0 nach (53.). Nach weiteren guten Gelegenheiten der Gäste war es schließlich erneut Dadashov, der abgezockt den 4:0-Endstand markierte (76.).

Babelsberg rettet Sieg in Unterzahl

Hertha BSC II gegen SV Babelsberg 03, geografisch sowieso und derzeit auch tabellarisch trennt beide Mannschaften nicht viel. Nach erster Schrecksekunde - ein Babelsberger Schuss streifte die Latte - lief Maolida in der 10. Minute frei auf das Gäste-Gehäuse zu und vollstrecke souverän zur Berliner Führung. Nsona vergab nach einem Konter das mögliche 2:0, ehe nach einer höhepunktarmen Phase Pollasch von der Strafraumgrenze für die Gäste ausglich (32.). Verdient, da der SVB von Minute zu Minute besser in das Spiel fand. In der zweiten Halbzeit setzten die Gäste ihren Aufwärtstrend fort, Cakmak sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für die entsprechende Belohnung, 2:1 in Minute 53. Im Anschluss erhöhte Hertha den Druck und kam zu Großchancen, aber mit Klatte hatten die Filmstädter einen echten Superhelden mit Torwarthandschuhen mitgebracht. Den Charakter des Schurken nahm hingegen Büch in der 74. Minute ein, der nach überhartem Einsteigen im Mittelfeld die Rote Karte bekam. Die Berliner wollten in Überzahl den Ausgleich, aber zum einen verteidigte Babelsberg gut und zum anderen brachte Abdullatif in der 89. Minute am Fünfmeterraum den Ball nicht im Tor unter, sondern schoss vorbei. Damit gingen die drei Punkte nach Potsdam.

Lok drückt und verliert dennoch

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg wollte der 1. FC Lok Leipzig beim FSV Luckenwalde den berühmten Bock umstoßen. Die Mannen von Almedin Civa taten alles, um das Spiel in die für sie richtigen Bahnen zu lenken. Einen Atilgan-Kopfball kratzte Vierling per Kopf von der Linie. Kurz darauf war FSV-Torwart Tittel mit einer Glanzparade gegen Dombrowa zur Stelle. Etwas überraschend fiel das Tor auf der anderen Seite, Kaizer bugsierte nach Eckball das Leder mit der Hacke über die Linie (29.). Den Leipzigern fiel bis zur Pause keine passende Antwort ein, die Begegnung versandete. Aus der Kabine kam Lok mit neuem Schwung und schnürte Luckenwalde zeitweise hinten ein. Knapp war es in der 77. Minute, da verfehlte ein Flachschuss von Atilgan sein Ziel nur um Zentimeter. Beim nächsten Angriff parierte Tittel gegen Dombrowa, der es aus spitzem Winkel versuchte. Doch die Gäste fanden an diesem Abend einfach keine Lücke. Als Torwart Dogan in der Nachspielzeit mit nach vorne ging, hob Maric aus rund 50 Metern den Ball ins verwaiste Tor zum 2:0-Endstand. Damit schreibt sich die Sieglos-Serie der Leipziger auf fünf Spiele fort.

Cigerci führt Altglienicke zum Dreier

Zwar verzeichnete die BSG Chemie Leipzig gegen die VSG Altglienicke die ersten Torannäherungen der Partie, aber in der 10. Minute war das alles nicht mehr so wichtig: Da nämlich flog ein Cigerci-Schlenzer ins Leipziger Tor. Fünf Minuten später landete ein weiterer Cigerci-Abschluss am Außennetz. Auf der Gegenseite konnte Surek eine verunglückte Faustabwehr von VSG-Torwart Kasten nicht nutzen, auch hier zappelte das Netz nur von außen. Bis zur Pause blieb es beim 1:0 für die Berliner. Etwas mehr als sechs Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da hatten die Chemie-Fans bei einem Schuss von Mauer den Torschrei auf den Lippen, doch der Pfosten war mit der VSG im Bunde. Abgezockter agierten die Gäste, in der 57. Minute schob Cigerci einen Querpass von Marino zum 2:0 ein. Die Sachsen erweckten danach nicht den Eindruck, vollumfänglich an eine Aufholjagd zu glauben, mit dem dritten Treffer durch Sezer - nach Gogia-Vorlage - war der Deckel endgültig drauf (81.).