Knappe Niederlage bei Thomaidis-Debüt

Unter der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis sind die deutschen Basketball-Frauen mit einer Niederlage in das Vier-Nationen-Turnier in Istanbul gestartet. Beim 51:56 gegen Tschechien überzeugte eine weitere Debütantin.

Die deutschen Basketballerinnen haben ihr erstes Spiel unter Neu-Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Freitag verloren. Beim Vier-Nationen-Turnier in Istanbul, das der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Juni dient, unterlag die DBB-Auswahl der Tschechischen Republik mit 51:56 (25:31). Allerdings wurden in Leonie Fiebich (Casademont Saragossa), MVP der spanischen Liga, Luisa Geiselsöder (La Roche Vendee/Frankreich) und Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern) wichtige Spielerinnen geschont.

In einem intensiven Spiel hielten die Deutschen lange Zeit mit den favorisierten Tschechinnen mit und mussten sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Beste Spielerin des deutschen Teams war Emily Bessoir (University of Los Angeles/USA), die ebenso wie Britta Daub (G.D. ESSA Barreiro/Portugal) ihr Debüt im Nationaldress gab.

Thomaidis: In den nächsten Spielen besser werden

"Ich finde, wir haben sehr hart gekämpft. Wir haben uns die Chance erarbeitet, dieses Spiel am Ende zu gewinnen. Mehr kann man nicht verlangen. Es gibt einige Dinge, die wir bereinigen möchten und wir freuen uns darauf, auch in den nächsten Spielen weiter besser zu werden", sagte Thomaidis nach ihrem Debüt.

Auch Bessoir sah ein "sehr physisches Spiel, in dem wir über 40 Minuten richtig hart gekämpft haben". Zwar sei noch Luft nach oben, aus dem Spiel könne man aber Energie für die weiteren Aufgaben ziehen. "Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat", so die Debütantin.

Erste EM-Teilnahme seit zwölf Jahren

Im weiteren Verlauf des Turniers in Istanbul spielt die deutsche Mannschaft am Samstag auf Gastgeber Türkei (19 Uhr) und am Sonntag gegen Lettland (16 Uhr), ehe die EM in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) ansteht. In Ljubljana trifft das deutsche Team um Leonie Fiebig in Gruppe C auf Frankreich (15. Juni), Gastgeber Slowenien (16. Juni) und Großbritannien (18. Juni). Für die DBB-Auswahl ist es die erste EM-Teilnahme seit zwölf Jahren.