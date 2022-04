Knappe Aussagen vor dem Wiedersehen mit dem klagenden Pongracic

Der VfL Wolfsburg will den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Dortmund punkten. Zum pikanten Wiedersehen kommt es mit Leihspieler Marin Pongracic, der den VfL verklagt hat.

Als das Thema auf Marin Pongracic kommt, wird Marcel Schäfer schmallippig. Freut sich der Wolfsburger Sportdirektor auf das Wiedersehen mit seinem Leihspieler, der an den BVB verliehen ist und zuletzt vor allem außersportlich mit seiner Klage gegen den VfL auffällig wurde? "Das wird eine ganz normale Begrüßung geben", sagte Schäfer nur, "das war’s. Es ist ein Spieler des Gegners." Der jedoch noch bis 2024 in Wolfsburg unter Vertrag steht und gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht gezogen ist. Pongracic fordert die Zahlung von Erfolgsprämien in Höhe von 250.000 Euro, der VfL wiederum hat Widerklage erhoben und verlangt von seinem Spieler eine Vertragsstrafe von 85.000 Euro, weil Pongracic im vergangenen November in einem Twitch-Interview so allerhand ausgeplaudert hat.

Ein Treffen der Anwälte vor dem Braunschweiger Arbeitsgericht brachte Anfang März keine Einigung, für den 9. Juni (13 Uhr) ist ein Kammertermin anberaumt - wenn es bis dahin keine außergerichtliche Klärung gibt. Strebt der VfL diese an? Schäfer hielt sich auch dabei kurz: "Alles, was drumherum passiert ist, da haben wir uns positioniert. Da gibt es keinen neuen Stand und nichts Weiteres dazu zu sagen." Heißt: Die Fronten sind weiterhin verhärtet.

Immerhin sieht es sportlich für den VfL nach dem 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld wieder ein bisschen besser aus, nach der wohl besten Saisonleistung und einem Acht-Punkte-Polster auf Platz 16 will Wolfsburg in Dortmund den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Einen Grund, an seiner Startformation etwas zu verändern, hat Trainer Florian Kohfeldt nicht. Zumal er dieses herausstreicht: "Es war das erste Mal, dass Leistung, sowohl fußballerisch als von der Intensität her, und das Ergebnis zusammenkamen." An diesem Punkt sei die Mannschaft in dieser Saison noch nicht gewesen. Dass es dazu 29 Spieltage bedurfte, ist erstaunlich genug für den ins Taumeln geratenen Champions-League-Teilnehmer. Kohfeldts Forderung nun: "Dies müssen wir konstant aufrechterhalten." Was den Trainer optimistisch stimmt: "Wir hatten in dieser Woche top Trainingseinheiten, das war auch nicht immer so. Und zwar ohne, dass man die Mannschaft groß antreiben musste."

Saisonaus für Waldschmidt

Der Antrieb von Luca Waldschmidt ist es mittlerweile, zur neuen Saison wieder fit zu sein. Kohfeldt verkündete am Donnerstag das vorzeitige Saisonaus des Offensivspielers, der im Sommer für zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommen war und zu den großen Enttäuschungen dieser VfL-Spielzeit gehört. Einerseits, weil ihn Verletzungen immer wieder zurückwarfen, andererseits aber auch, weil er, wenn er denn mal spielte, nahezu keine Akzente setzen konnte. Nun beendet ein Schlag auf den Fuß die Spielzeit für den 25-Jährigen. Es habe sich Flüssigkeit gebildet, so Kohfeldt, Waldschmidt müsse seinen Fuß ruhigstellen. "Es ist bitter für Luca", sagt Sportdirektor Schäfer, die medizinische Abteilung habe entschieden, den Fokus auf die nächste Saison zu legen. "Dann soll er im Vollbesitz seiner Kräfte in die Vorbereitung starten."

Dass sich der VfL mehr von dem siebenmaligen Nationalspieler erhofft hat, liegt nach nur 14 Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen) auf der Hand. "Luca hat Qualitäten, die uns weiterhelfen", ist Schäfer weiterhin überzeugt.“ Das Aber nach dieser Saison überwiegt aber bei Waldschmidt: "Wenn er bei uns auf dem Platz stand, dann haben wir als Mannschaft nicht gut agiert, und mit seinen Leistungen war er selber auch nicht ganz so zufrieden."