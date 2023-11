Knapp zwei Meter Eleganz: Ancelotti beruft erstmals Theo Zidane

Manch prominenter Name fehlt in Real Madrids Kaderliste für das Champions-League-Spiel gegen die SSC Neapel. Ein anderer kehrt hingegen zurück: Zidane. Theo Zidane.

Wie der Vater, so die Söhne: Auf Zinedine Zidane, der in Madrid schon als Spieler zur Legende wurde, folgen nach und nach seine Sprösslinge. Erst Enzo, dann Luca - und vielleicht am Mittwoch schon Theo. Für das fünfte Champions-League-Gruppenspiel der Königlichen gegen die SSC Neapel (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Trainer Carlo Ancelotti, dessen Spieler (bei Juventus Turin) und Assistent Vater Zidane einst war, den 21-Jährigen erstmals in den Kader der ersten Mannschaft berufen.

Die neuerlichen Verletzungssorgen plagen vor allem das königliche Mittelfeld, wo Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni wochenlang ausfallen. Das schafft Platz für den dritten Zidane seiner Generation, der eigentlich in der von Raul trainierten zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt. Trotz 1,96 Metern Körpergröße spielt Theo im zentralen Mittelfeld durchaus mit der typisch Zidane'schen Eleganz - Ausrichtung natürlich tendenziell offensiv. Gepaart allerdings mit einer gewissen Physis, die den Blancos aktuell abgeht.

Enzo spielte einmal, Luca zweimal für das große Real

Als Ausnahmetalent gilt Theo nicht, was damals eher über seinen ältesten Bruder Enzo behauptet wurde. Dieser machte für Reals erste Mannschaft - unter seinem Vater - schließlich nur ein Spiel, im Pokal-Zweitrundenmatch gegen Leonesa schoss er im November 2016 sogar ein Tor. Auch in der Folge fasste Enzos Profikarriere kaum richtig Fuß, der inzwischen 28-Jährige tingelte durch Spanien, die Schweiz, Portugal oder Frankreich, aktuell ist er vereinslos.

Luca, ein Torhüter, war in den Jahren 2019 und 2020 hin und wieder Back-up hinter Thibaut Courtois, kam über diese Rolle und zwei Einsätze für die Großen aber nie hinaus. Der 25-Jährige wechselte daraufhin zu Rayo Vallecano, mittlerweile hütet er in Spaniens zweiter Liga das Tor von SD Eibar, das sich derzeit auf Aufstiegskurs befindet.

Weder Enzo noch Luca waren bei Real Madrid wirklich nah dran, sich durchzusetzen, annähernd in die Fußstapfen ihres legendären Vaters zu treten. Ob sich Theo - in Relation als Spätzünder, wie einst Zinedine - auf diesem Niveau behaupten kann, steht noch in den Sternen. Aber vielleicht bekommt er am Mittwoch, ausgerechnet in der Königsklasse, wo Real bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, eine erste Chance. Und wenn nicht, gibt es ja noch seinen 17-jährigen Bruder Elyaz - einen Verteidiger.