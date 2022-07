Knapp vor 'Anders': 'Edson28' ist FIFAe Rookie des Jahres

Edson 'Edson28' Pedro ist FIFAe Rookie des Jahres. In der auf Twitter gestarteten Umfrage gewann er knapp von Anders 'Anders' Vejrgang.

Der Rookie des Jahres startet heute Nachmittag in Gruppe D. FIFA via Getty Images

39.413 Menschen nahmen an drei Tagen an der Twitter-Umfrage teil und haben sich entschieden: Edson 'Edson28' Pedro ist FIFAe Rookie des Jahres. Bis kurz vor Schließung des "Wahllokals" war es ein enges Rennen - mit 39 Prozent landete er knapp vor dem Leipziger Anders 'Anders' Vejrgang auf dem Siegerpodest.

Der Däne bekam 38,2 Prozent zugesprochen, womit ihm nur rund 315 Stimmen zum Sieg fehlten. Manuel 'ManuBachoore' Bachoore war dagegen mit 22,8 Prozent etwas außen vor.

Rookie trifft auf Meister

Sowohl er als auch Pedro starten heute Nachmittag in die FIFAe Weltmeisterschaft, wo beide in der selben Gruppe gesetzt sind und auf Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen treffen. Der deutsche Einzelmeister gehört zu den Anwärtern auf den Titel, aber auch Bachoore schafft es in den Favoritenkreis.

'Anders' wird dagegen in zwei Wochen für Dänemark bei der FIFAe Nation Series an den Controller gehen.