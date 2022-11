Knapp sechs Millionen Zuschauer: NFL in München sorgt für Rekordquote

Das erste NFL-Spiel, das je in Deutschland stattgefunden hat, sorgte am Sonntag für eine Rekordquote. 5,8 Millionen Zuschauer schauten zu.

Volles Haus in München: Das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks lockte Tausende Fans in die Allianz-Arena. IMAGO/Beautiful Sports

Das Spiel in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks war in Sachen Einschaltquoten ein voller Erfolg. Wie die NFL bekanntgab, schauten das Spiel 5,8 Millionen Zuschauer am TV und im Internet. Das macht die Begegnung zur bis dato quotenstärksten NFL-Partie jenseits der USA.

Tampa Bay um Tom Brady hatte am vergangenen Sonntag in der Münchner Allianz Arena vor 69.811 Football-Fans im ersten NFL-Hauptrundenspiel auf deutschem Boden mit 21:16 gegen Seattle gewonnen. Der Star-Quarterback schwärmte anschließend regelrecht von der Atmosphäre in München.