Knäbel: "Kleines Revierderby? Empfinde ich nicht so"

Schalke freut sich auf den Derby-Doppelschlag, Sportvorstand Peter Knäbel sagt: "Ich höre dieser Tage häufiger, dass wir jetzt vor dem 'kleinen Revierderby' stehen und nächste Woche das große folgt. Ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich spüre das Kribbeln im Pott schon seit Tagen."

Der letzte Erstliga-Schlagabtausch im Revier mit Beteiligung der Königsblauen ist jetzt mehr als anderthalb Jahre her - im Februar 2021 ging Schalke 04 zu Hause 0:4 gegen Borussia Dortmund unter. Dieses Prestigeduell steht erst nächste Woche am 7. Spieltag an, dann in Dortmund, die Bundesliga-Begegnung an diesem Samstag, dem 6. Spieltag, könnte aber kein passenderer Vorbote sein.

Der VfL Bochum gastiert in Gelsenkirchen (Anpfiff 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wobei sie auf Schalke nicht von einem "kleinen Revierderby" sprechen wollen. "Ich höre dieser Tage häufiger, dass wir jetzt vor dem 'kleinen Revierderby' stehen und nächste Woche das richtige, das große folgt", sagt Knäbel im Gespräch mit dem kicker und betont: "Ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich spüre das Kribbeln im Pott schon seit Tagen."

Für beide Vereine ist es ein ganz wichtiges Spiel, das ist doch offensichtlich. Peter Knäbel

Früher duellierten sich Schalke und Dortmund häufig auf höchstem deutschen Niveau, mitunter ging es sogar um Punkte für die Meisterschaft, zumindest aber für die Europapokal-Qualifikation. Diese Zeiten sind vorbei. Zwischen Schalke und Bochum geht es am Samstag um Punkte gegen den Abstieg. "Für beide Vereine ist es ein ganz wichtiges Spiel, das ist doch offensichtlich", sagt Knäbel. "Und über eines sind wir uns alle bewusst: Auf unsere Geschlossenheit und Entschlossenheit darf der Name des Gegners keinen Einfluss haben."

Schalkes Sportvorstand hat "das Gefühl, dass die Mannschaft immer mehr zur Einheit zusammenwächst, was auch ein Verdienst unseres Chef-Trainers Frank Kramer ist", sagt Knäbel, "wobei ich den Eindruck habe, dass sich unser gesamter Stab prima ergänzt."

Während Thomas Reis beim VfL Bochum als Trainer auf der Kippe steht, bahnt sich auf Schalke noch keine Trainerdiskussion an. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Donnerstagausgabe des kicker (ab Mittwochabend auch als eMagazine).