Knäbel-Appell in der königsblauen Kabine

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel hat in der Kabine an die Mannschaft appelliert, die nächsten Spiele als das zu betrachten, was sie sind: "Von immenser Bedeutung." Fünf der kommenden sieben Gegner stehen in der Tabelle direkt vor dem Schlusslicht.

Mickrige drei Tore hat Schalke in den zehn Spielen unter Trainer Thomas Reis erst zustande gebracht, trotzdem in dieser Zeit aber immerhin sieben Punkte geholt. Vom Fleck ist der Tabellenletzte damit nicht gekommen. Die vier Nullnummern hintereinander gegen Köln, Gladbach, Wolfsburg und Union haben sich für die Schalker so angefühlt, als hätten sie "mühsam gesammelt wie ein Eichhörnchen", sagt Sportvorstand Peter Knäbel, dies gilt es ab sofort zu "vergolden". Und gemeint ist wirklich: ab sofort. Fünf der nächsten sieben Gegner stehen in der Tabelle aktuell direkt vor dem Schlusslicht.

Gegen Hertha, Bochum, Hoffenheim, Stuttgart und Augsburg will Schalke ausnahmslos gewinnen, aus den nächsten sieben Partien sind unterm Strich mindestens (!) 15 Punkte das Ziel - zwischendurch treten die Schalker noch vor eigenem Publikum gegen Dortmund und Leverkusen an, Zusatzzähler sind hier ausdrücklich erwünscht. "Die Bedeutung der kommenden Spiele ist immens", sagt Knäbel. Die Partien gegen die direkte Konkurrenz "zählen doppelt". Aufgabe 1: Am Samstag kommt der VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die vier Nullnummern seien "erst richtig wertvoll", wenn Schalke 04 nun gewaltig nachlegt. "Wir wollen uns ein spannendes und intensives Saisonfinale erarbeiten", betont Knäbel. Wahrscheinlich utopisch angesichts der derzeitigen Lage, aber vermutlich sogar notwendig wäre, wenn die Gelsenkirchener vorzeitig ihre Erstligazugehörigkeit sichern könnten. Die letzten drei Gegner in dieser Saison heißen nämlich Bayern, Frankfurt und Leipzig...

Am Dienstag vor dem Training hatte Knäbel in der Mannschaftskabine Präsenz gezeigt - erstmals, seit Reis das Ruder an der Seitenlinie übernommen hat. Die Kabine ist das Hoheitsgebiet der Lizenzspieler und des Staffs, besondere Herausforderungen erfordern aber manchmal besondere Maßnahmen. Knäbel wollte mit seiner Stippvisite die Sinne der Profis zusätzlich schärfen, der Sportvorstand appellierte Aug in Aug an sie, an die Erfolgsserie zu glauben.

Knäbel: "Wir können mit Stolz in die nächsten Spiele gehen"

Sein Gefühl ist ein gutes: "Sicher hätte alles für uns noch ein bisschen besser aussehen können, aber in den vergangenen Wochen ist mehr gut und richtig gelaufen als verkehrt. Wir können mit Stolz in die nächsten Spiele gehen." Auch das hat Knäbel der Mannschaft gesagt. Er bezeichnet es als "immer noch unschön, Letzter zu sein, aber wir sind nicht abgeschlagen und haben gesehen, dass wir mit unseren Leistungen erfolgreich sein können".