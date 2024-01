Knäbel ab sofort nicht mehr Sportvorstand auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat die Zusammenarbeit mit Sportvorstand Peter Knäbel zum Neujahrstag 2024 beendet. Die Trennung sei "in beiderseitigem Einvernehmen" erfolgt.

"Wir sind Peter sehr dankbar für seine geleistete Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für Schalke 04", wird Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer in einer Pressemitteilung zitiert. "Er hat einen großen Anteil daran, dass der Verein nach dem Abstieg 2021, in einer ganz schwierigen sportlichen wie finanziellen Lage, stabilisiert werden konnte. Für seine private wie berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Knäbels Vertrag hatte noch eine Laufzeit bis Saisonende. Doch bereits Mitte November 2023 hatte er angekündigt, dass er diesen nicht verlängern werde. Nun wurde die Trennung um ein halbes Jahr vorgezogen. Wie die Köngisblauen mitteilten, sei der Vertrag nun "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden. Knäbel wird aber bis zum 30. Juni 2024 weiterhin als Berater Schalke zur Seite stehen.

"Mit meiner Entscheidung, nach dieser Saison zu meiner Familie in die Schweiz zurückzukehren, hat sich der von Aufsichtsrat und Vorstand angestoßene Strukturprozess ein Stück weit beschleunigt und nun einen Punkt erreicht, an dem mein Ausscheiden aus dem Vorstand inhaltlich wie zeitlich nachvollziehbar ist", sagte Knäbel. "An dieser Stelle möchte ich mich beim Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und den Mitarbeitenden für die Zusammenarbeit bedanken."

Knäbel war im April 2018 als Technischer Direktor zu den Knappen gestoßen, im März 2021 wurde er für den Bereich Sport in den Vorstand berufen. "Für mich endet nach fast sechs Jahren eine der intensivsten Perioden meines Berufslebens", sagte Knäbel.

Wie die Schalker mitteilten, wird die Stelle eines Sportvorstands nicht mehr besetzt werden. "Gemeinsam mit unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers haben wir die Entscheidung getroffen, den Fußball auf Schalke ohne die Position des Vorstands Sport neu zu strukturieren", erklärte Hefer.