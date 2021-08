Knackt Terodde den Tor-Rekord sogar bis Jahresende?

Zwei Saisonspiele, drei Treffer: Rechnet man das hoch, wird Schalkes Stürmer Simon Terodde Dieter Schatzschneiders Tor-Rekord in der 2. Liga sogar locker noch in der Hinrunde knacken.

Endlich! Erstmals seit dem 2:1 bei Werder Bremen im November 2019 hat der FC Schalke am Sonntag in Kiel (3:0) ein Liga-Auswärtsspiel gewonnen. Der bis dahin letzte Auswärtssieg in der 2. Liga lag freilich noch ein bisschen länger zurück: Am 21. April 1991 hatte sich Schalke 04 bei Preußen Münster durchgesetzt, dank der Treffer von Peter Sendscheid, Günter Schlipper und Ingo Anderbrügge lautete der Endstand auch damals 3:0. Zu jener Zeit war Simon Terodde gerade einmal drei Jahre alt. Und nun? Könnte er schon bald Geschichte schreiben.

Teroddes Tore 144 und 145 in der 2. Liga

Vielleicht sogar noch in diesem Kalenderjahr. Der Blick auf die ersten beiden Saisonspiele legt diese Vermutung nahe. Der Angreifer des FC Schalke traf zum Auftakt nach sieben Minuten gegen den HSV (Endstand 1:3), gegen Kiel legte er zwischen der 2. und 21. Minute einen Doppelpack nach. Damit kommt der Stürmer nun auf insgesamt 145 Tore in der 2. Liga.

Schatzschneider: "Mein Rekord ist in dieser Saison fällig, zu 100 Prozent"

Der bislang treffsicherste Zweitliga-Torschütze der Geschichte heißt Dieter Schatzschneider. Der Hannoveraner, der zwischen 1984 und 86 auch mal für den FC Schalke in der Bundesliga stürmte (47 Spiele, 10 Tore), hat als 96-Profi und Angreifer des SC Fortuna Köln zwischen 1978 und 1987 laut der kicker-Datenbank 153 Zweitliga-Treffer erzielt. "Mein Rekord ist in dieser Saison fällig, zu 100 Prozent", prophezeite Schatzschneider vor dem Auftakt im kicker. "Ich sage das mit großer Wehmut, ich war gerne der beste Zweitligatorschütze, aber es trifft den Richtigen."

Terodde sei "charakterlich einwandfrei, ein Teamplayer, eine Type, eine Tormaschine", lobt der 63-Jährige. "Er stiehlt sich gut weg und ist dann mit dem Fuß oder dem Kopf da." Genau so erzielte Terodde am Sonntag seine beiden Tore gegen Holstein Kiel: In beiden Fällen verschaffte er sich geschickt seinen Freiraum, um den Ball dann technisch versiert mit dem Fuß im Tor unterzubringen.

Vor dem Wechsel zu Schalke 04 erzielte Terodde seine Zweitligatore für Union Berlin (23), den VfL Bochum (41), den VfB Stuttgart (25), den 1. FC Köln (29) und den Hamburger SV (24), dabei wurde er dreimal Torschützenkönig - 2015/16 bei Bochum, 2016/17 bei Stuttgart, 2018/19 bei Köln. "Ich bin mir sicher, dass Simon auch für Schalke in dieser Saison mehr als 20 Tore macht", sagt Schatzschneider. "Sein Rekord wird dann für die Ewigkeit sein."